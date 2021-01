VM-exit for Norge – skade satte Sagosen ut av spill

Norges VM-drøm er knust etter at Spania-marerittet fortsatte.

Spania - Norge 31-26 (21-15)

Saken oppdateres med reaksjoner!

Regjerende europamester Spania ble for sterke for de norske håndballgutta i kvartfinalen. Det ble en kamp med to helt ulike norske omganger, men selv om Norge hevet seg betraktelig etter pause, kom de aldri nærme nok.

Sagosen ut med skade

Etter halvspilt førsteomgang haltet Sander Sagosen av banen etter en smell og gikk i garderoben for behandling. Han forsøkte å spille videre mot slutten av andreomgang, men måtte umiddelbart gi seg igjen med for store smerter.

– Han fikk en støtskade i magen, et kne rett inn over bekkenkammen i muskulaturen som er ekstremt smertefullt. Det blir vanskelig å aktivere muskulaturen i pasninger og skudd, og da blir det litt vanskelig som håndballspiller, forteller landslagets fysioterapeut Harald Markussen til TV 2.

– Det er tungt. Jeg er skuffet selvfølgelig, lei meg og har vondt. Men sånn er håndball, sier Sagosen til TV 2.

– Jeg hadde håpet at det skulle fungere igjen og at jeg skulle få varme på det. Kanskje få noe smertestillende, jeg vet ikke helt hva som skjedde inne i der. Det kjentes ut som jeg hadde en tennisball som bare låste seg hver gang jeg bevegde på meg – som en kniv som skar gjennom muskulaturen, så det var vondt, forklarer han.

Sagosens fravær svekket håndballgutta, i tillegg til at de ikke klarte å stå imot et sterkt spansk angrepsspill og selv hadde for mange skuddbom.

Et bedre Norge etter pause

Etter en svak og energiløs førsteomgang der Norge ikke hang med, hevet de seg etter pause. De fikk satt forsvaret, Torbjørn Bergerud stengte til tider buret og skuddene satt. Norge scoret de tre første målene og Spania så seg nødt til å ta timeout.

– Fint, nå er vi der. Nå har vi utstråling. Nå er vi inne igjen, var beskjeden fra landslagssjef Christian Berge i timeouten.

Men det ble for mange sjanser som ikke ble tatt vare på utover i omgangen, og da ble Spania vanskelig å slå.

Spania dro ifra i førsteomgang

Kampen startet med ti jevne minutter og ved tolv minutter lå lagene likt på stillingen 6-6. Men så begynte Spania å dra i fra.

På de neste to minuttene hadde de opparbeidet seg en luke på tre mål og med ti minutter igjen av omgangen var ledelsen økt til fem mål på stillingen 14-9.

Til pause hadde Spania scoret 21 mål mot Norges 15.