Reagerer på regjeringens grep: – Kan ha dramatiske konsekvenser

I kveld lanserte statsministeren de strengeste grensetiltakene siden landet stengte ned 12. mars i fjor. NHO frykter hva som vil skje om tiltakene varer lengre enn to uker.

Onsdag kveld lanserte regjeringen sine kraftige tiltak for å få bukt med import av koronasmitte, og hindre at blant annet den britiske mutasjonen får fotfeste i Norge.

– Derfor innfører vi nå de strengeste innreisereglene siden 12. mars. Grensen blir i praksis stengt for alle som ikke er bosatt i Norge med noen unntak, uttalte Solberg, som erkjente at dette vil ha store konsekvenser for mange.

Blant dem som støtter den tesen er NHO.

– Smittevern er viktigst, og det er i alles interesse at man begrenser smitten så godt som mulig. Samtidig er dette inngripende tiltak, som kan ha dramatiske konsekvenser for næringslivet, uttaler administrerende direktør Ole Erik Almlid i en pressemelding.

Endringene (som du kan se i faktaboksen nedenfor) trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar. Regjeringen opplyser at de vil ta en ny vurdering om to uker.

Disse gruppene får ikke lenger reise til Norge: Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Kan gå i to uker

Almlid i NHO anslår at de nye innstrammingen er mulig å leve med i halvannen til to uker, men etterlyser at det må komme på plass gode ordninger for kompensasjon.

– Dette vil gi økte kostnader for mange bedrifter, følger han opp.

Under pressekonferansen fortalte Solberg at man folk måtte forberede seg på at det kunne vare lengre.

– Hvis det varer lenger eller blir gjentatt med ujevn hyppighet fremover, vil det være en alvorlig situasjon for mange bedrifter, sier Almlid.

Selv om det fra natt til fredag innføres svært strenge restriksjoner, forsikret Solberg at Norge fortsatt ville ha nok varer fremover. Den påstanden støtter NHO opp om.

– Varelagrene er fulle og forsyningslinjene skal være sikret også fremover, så det er ingen grunn til hamstring, sier han.

– På høy tid

I en uttalelse opplyser Sylvi Listhaug (FrP) at det var på tide at regjeringen gjennomførte innstrammingene:

– Det er importsmitten som har vært den store smittedriveren den siste tiden. Det muterte viruset kommer utenifra. Det har ikke oppstått i Norge, sier hun om den engelske mutasjonen, som har ført til en stor nedstenging av Østlandet.

– Folk har mistet jobben, sitt levebrød og fått innskrenket sin frihet markant. Når vi da vet at importsmitten har vært den store driveren, så har folk flest en klar forventning om at det er kontroll på grensene sånn at vi kan få ned smitten, fortsetter hun.

Støre: – Nødvendig

Til NRK sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at dagens innstramminger i innreisereglene var nødvendig, men sier samtidig på at grepet kunne vært unngått om kontrollene hadde vært bedre tidligere.

– Dette var dessverre nødvendig, sier han til NRK.