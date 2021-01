Nordmenn dømt til ti års fengsel i Tyskland

Denne uken falt dommen mot de to nordmennene i 20-årene. De ble dømt til 10 år og fem måneders fengsel for å ha opptrådt som kurerer.

De ble tatt med 70 kilo heroin i byen Aachen vest i Tysland, kort tid etter å ha krysset grensen fra Belgia den 17. juni i fjor.

Det tyske aktoratet i saken la ned påstand om 15 år og åtte måneders fengsel.

– En stor suksess

Forsvarer for den ene av de to nordmennene, Patrik Lundevall-Unger, sier til TV 2 at hans klient ikke anker dommen.

– Dette må vi se på som en stor suksess. Her ser man et godt eksempel på at aktoratet prøver å genere en sak der de ønsker en dom for organisert kriminalitet. Vi mener de kun har vært kurerer. Aktoratet mente min klient var tilknyttet mafiavirksomhet, og domstolen mener han overhodet ikke kan tilknyttes det, sier han.

FORSVARER: Patrik Lundevall-Unger er fornøyd med dommen mot hans klient. Foto: Gorm Kallestad

Han opplyser at hans klient vil kunne sone hjemme i Norge om fire år.

Mannen i 20-årene er ikke fornøyd, men er glad for å være ferdig med saken, opplyser Lundevall-Unger.

Tilsto forholdet

I juni ankom de to Tyskland fra den belgiske byen Antwerpen. De hadde krysset grensen også dagen i forveien.

Da de ble pågrepet, fant tysk politi nesten 70 kilo heroin bortgjemt i bilen de kjørte.

TV 2 er kjent med at tysk politi mener narkotikaen ble lastet i bilen under besøket i Belgia.

Lundevall-Ungers klient, en norskalbaner med tilknytting til Østlandet, hevdet til å begynne med at han ikke hadde kjennskap til heroinen. Han tilsto likevel forholdet senere i avhør.

Tidligere har TV 2 fått opplyst at beslagene ble en del av en større, internasjonal operasjon.

Anker saken

Den andre nordmannens forsvarer, advokat Matthias Wilding, sier til TV 2 at han ikke er fornøyd med dommen, og at de har anket saken.

– Jeg er ikke fornøyd. Det er en stor skuffelse. Dommen er feil, sier han.

Hans klient, en mann med tilknytting til Nord-Norge, har hele tiden nektet for å ha noen som helst kjennskap til heroinpartiet.

Wilding mener retten i Tyskland ikke i tilstrekkelig grad har benyttet prinsippet om at tvil skal komme den tiltalte til gode. Han mener at hendelsesforløpet som er tegnet av aktoratet ikke gir et sannsynlig motiv for at hans klient skal ha smuglet så store mengder narkotika.

– Han kan ikke ha visst at det var så store mengder. Det kan han bare ikke, sier Wilding.

I sin sak tegnet det tyske aktoratet opp et hendelsesforløp der de forsøkte å knytte nordmennene til mafiavirksomhet, får TV 2 opplyst. Det fant den tyske domstolen at ikke var bevist.

Et av temaene var godtgjørelsen de to nordmennene skal ha fått. Det er ett av momentene Wilding mener tegner et lite plausibelt hendelsesforløp i saken.

– Vi gir ikke opp kampen. Jeg vil kjempe for min klient. Man kan ikke dømme et menneske til så lang fengselstraff uten å bevise tilstrekkelig at han var kjent med heroinen, sier Wilding.