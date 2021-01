Høydramatisk VM-kvartfinale: Dansk stjernespiller fikk rødt kort –Egypt ute av VM

Intens håndballdrama endte i at vertsnasjon Egypt er ute av årets VM.

Danmark - Egypt 39-38 (35-35 etter ekstraomganger, 28-28 etter ordinær tid)



Danmark er videre til semifinale i håndball-VM etter seieren over Egypt i et håndballdrama uten like. De møter dermed Spania eller Norge som spiller klokken 20.30.

Etter 60 minutter og fire ekstraomganger fulle i spenning og drama måtte kampen avgjøres på straffekast. Der var Danmark, med målvakt Niklas Landin i spissen som reddet to, sterkest.

– Jeg har aldri sett noe lignende noen gang. Jeg skulle ønske jeg fikk se det igjen, men det tror jeg ikke kommer til å skje, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Niklas Landin gjør det for Danmark. Det ble veldig vanskelig i angrepsspillet til danskene etter at Mikkel Hansen fikk rødt kort, da var Landin stor og han ble matchvinner så til de grader, fortsetter han og konkluderer:

– Det var en håndballkamp som hadde alt. Den spenningen og dramaet som vi fikk var helt ellevilt. På en spenningsskala er det 100 av 100.

Egypt gjorde bytte-feil

Egypt slo tilbake etter å ha lagt under med tre mål til pause og utlignet fire minutter etter hvilen. Danskene, som var storfavoritter før kvartfinalen, fikk det ikke enkelt i andreomgang. Omgangen ble så jevn som du får det og de siste 30 sekundene ble høydramatisk.

På stillingen 28-28 gikk Egypts Mohamed Mamdouh Shebib for tidlig ut på banen da de skulle bytte spillere og fikk to minutter. Danmark overtok ballen, men klarte ikke å utnytte situasjonen. Siste skudd ble bom og lagene måtte ut i ekstraomganger.

Rødt kort til dansk stjernespiller

Danmark ledet med to mål etter første ekstraomgang, men Egypt reduserte til ettmålsledelse i andre ekstraomgang.

Så, på tampen ble det ny dramatikk da Mikkel Hansen fikk rødt kort for sabotasje etter å ha kastet bort ballen og Egypt fikk straffe i siste sekund.

Den satte Omar El Wakil og det måtte nye ekstraomganger til - hvor Danmark måtte klare seg uten sin beste spiller.

Egypt ledet 35-34 etter tredje ekstraomgang. Det så ut til å bli den eneste scoringen på de to siste ekstraomgangene, men så ble det ny dramatikk.

Denne gang fikk Egypts Ibrahim El Masrey rødt kort og Danmark straffe. Magnus Landin sendte ballen i mål via stolpen og dermed gikk det til straffekast.

Egypt bommet på to, mens Danmark bommet på én.