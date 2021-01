Tøff debut for Thomas Tuchel

Én trening var det Thomas Tuchel rakk før han ledet Chelsea for første gang.

Chelsea–Wolverhampton 0–0 (0–0)

Se sammendraget fra kampen øverst!

Ganske nøyaktig én måned etter at Thomas Tuchel (47) overraskende fikk sparken i PSG var han tilbake på sidelinjen. Denne gang som Frank Lampards etterfølger i Chelsea.

– Jeg håper vi kan angripe og spille modig fotball. Vi skal skape sjanser.

Det var Thomas Tuchel sitt svar til hva Chelsea-supporterne kan forvente fra blåtrøyene under deres nye manager.

Etter kun én trening med laget gjorde tyskeren ti bytter på laget som tok seg videre fra helgens FA-cupkamp mot Luton. Hakim Ziyech var den eneste fra helgens lag som fikk startplass.

Chelsea presset på fra start og dominerte store deler av kampen, men de klarte ikke å score. Dermed endte kampen 0-0.

– Han er nok ikke fornøyd. Det er tre poeng som gjelder for Tuchel, sier Brede Hangeland etter kampen.

Har satt seg et mål om tabellplassering

Til tross for 0-0 i debuten var Tuchel strålende fornøyd med hvordan spillerne hadde dominert kampen.

– Når man signerer for Chelsea så må man være klar over at titler er forventningene. Akkurat nå er det feil tidspunkt å snakke om plassering, men vi ønsker minimum å komme oss innenfor topp fire, sier Chelsea-sjefen etter kampen.

AKTIV: Thomas Tuchel var svært aktiv på sidelinjen i den første omgangen. Foto: Frank Augstein

For Chelsea startet friskt. Med høy intensitet kjørte de over gjestene i starten av kampen, og etter fire minutter kom den første sjansen.

Olivier Giroud var centimetere fra å sende Chelsea i ledelsen etter et strålende innlegg av Callum Hudson-Odoi.

– Før kampen ba han oss om å være veldig aggressive og intense, sier Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi etter kampen.

Og Tuchel var fornøyd med spillernes inngang.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen. Vi spiller med strålende energi og er nesten bare på deres halvdel. Jeg tar veldig mye positivt med meg fra den første kampen, sier tyskeren etter kampen.

Innrømmer tøffe dager

Mange Chelsea-supportere hevet nok øyenbrynene da de så Tuchels første lagoppstilling. Callum Hudson-Odoi hadde nemlig blitt plassert som høyre vingback.

– Treningen i går var første gang jeg spilte vingback, sier stortalentet.

Hudson-Odoi var én av Chelseas beste spillere mot Wolves, men etter kampen innrømmer han at det har vært noen tøffe dager for troppen.

– Det har vært veldig vanskelig. Mange av spillerne var vant til Frank Lampard. Fotballen er av og til slik og nå må vi fokusere på vår nye manager. Frank er en legende i klubben og hans status vil aldri forandres her i klubben. Nå er vi nødt til å se fremover, sier Hudson-Odoi.

Tøff debut

– En voldsom intensitet i starten av kampen.

Det var dommen til TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Likevel klarte ikke Chelsea å skape flere store sjanser enn den Giroud bommet på i førsteomgang. Men de skulle få muligheter i den andre omgangen.

– De hadde åtte spillere bak til tider og forsvarte målet med alt de hadde. Da må presisjonen vår være millimeterpresis. Jeg er likevel veldig fornøyd med det vi skaper i dag, sier Tuchel.

Etter 60 minutter rullet Chelsea fint opp. Ben Chilwell, Kai Havertz og Hakim Ziyech spilte seg vakkert gjennom Wolves og førstnevnte kom til skudd.

Dessverre for hjemmelaget gikk avslutningen langt over mål.

FRUSTRERT: Callum Hudson-Odoi depper etter en misbrukt sjanse. Foto: Neil Hall

Fire minutter senere tok Ziych igjen på seg rollen som arkitekt. Denne gangen var det Giroud som fikk muligheten, men heller ikke franskmannen klarte å få ballen på mål.

Da det gjensto 20 minutter kom Wolves til sin største mulighet i kampen. Pedro Neto kranglet med seg ballen og var plutselig alene med Edouard Mendy. Portugiseren lobbet ballen over sisteskansen, men måtte se den sprette over via tverrliggeren.

De siste ti minuttene skapte Chelsea flere store sjanser, men det ville seg ikke for blåtrøyene.

Til helgen venter nok en defensiv motstander. Da står Burnley på motsatt halvdel.

– Vi kommer til å gi laget informasjon om hvordan vi skal bryte ned Burnley. Jeg kommer ikke til å la noen i troppen tvile over det vi gjorde i dag. Poengene vil komme etter denne prestasjonen, sier Chelsea-sjefen.