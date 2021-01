Helsedirektoratet anbefaler innreise kun for personer med nødvendig formål

Helsedirektoratet mener at det kun bør gis innreise til personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes, skriver de i anbefalingen.

Som nødvendig reise regnes innreise hvor formålet med reisen er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner eller for å opprettholde forsyningslinjer i Norge. Samtidig mener de at det først må foreligge en vurdering om selv disse reisende kan utsettes.

Helsedirektoratet begrunner anbefalingen med at utbruddet i Nordre Follo viser hvilke konsekvenser de nye virusvariantene kan utløse.

– Det kan bli behov for at tiltakene i Stor-Oslo med nabokommuner blir utvidet til en større del av landet om den britiske virusvarianten påvises andre steder. Likevel har de nåværende tiltak potensiale til å slå ned smitten, skriver Helsedirektoratet.

For at vi skal kunne klare å slå ned smitten i Norge, mener de at det er avgjørende at vi hindrer ytterligere importsmitte.