Stenger grensen: – Vil få store konsekvenser for mange mennesker

Regjeringen kalte inn til pressekonferanse om norske innreiseregler onsdag kveld.

I forkant av pressekonferansen hadde Helsedirektoratet og FHI gitt sin faglige vurdering til regjeringen hvor de anbefalte kraftige innstramninger for å hindre importsmitte.

Statsminister Erna Solberg åpnet pressekonferansen med å vise til hvor alvorlig situasjonen er på Østlandet etter at Nordre Follo fikk et utbrudd av det britiske virusvarianten. I tillegg viste hun til at mutasjoner har spredd seg betydelig i mange land.

– Derfor innfører vi nå de strengeste innreisereglene siden 12. mars. Grensen blir i praksis stengt for alle som ikke er bosatt i Norge med noen unntak, sier Solberg.

Disse gruppene får ikke lenger reise til Norge: Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Store konsekvenser

Hun forteller at tiltaket innføres for å begrense antallet tilreisende til Norge så mye som mulig for en begrenset periode.

– Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sier Solberg.

Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar. Regjeringen opplyser at de vil ta en ny vurdering om to uker.

Statsminister sier samtidig folk må forberede seg på at restriksjonene kan komme til å være lengre enn de to ukene. Hun ber blant annet bedrifter være forberedt på at dette vil være utfordrende for dem.

– Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Norsk vinterferie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier nordmenn må forberede seg på å tilbringe vinterferien i Norge.

– For det første får de en vinterferie i Norge, det er det viktigste. De kommer ikke til å møte så mange fra andre land på ferien, sier han.

Innbyggerne i de 25 kommunene som er rammet av tiltak som følge av utbruddet i Nordre Follo, blir bedt om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Regjeringen understreker at det også gjelder hytteturer.

Høie sier at rådet er midlertidig og at han håper smittesituasjonen er god nok til at slike råd ikke trengs når det blir vinterferie.

– Ikke reis på ferie til utlandet nå

Solberg ber om at ingen nordmenn reiser på ferie til utlandet.

– Til de nordmenn som synes at det har vært greit å reise til utlandet på ferie, vil jeg si at det er det ikke lenger, sier Solberg.

Hun mener det er unødvendig å reise selv om du personene gjennomfører karantenen etterpå.

– Nå synes jeg at vi alle skal stille solidarisk opp, sier Solberg.

Følgende grupper er unntatt innreiseforbudet: Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper: Utlendinger som er bosatt i Norge

Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

Sjømenn og personell innen luftfart

Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten

Noen unntak

I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Solberg opplyser også at personer i kritiske samfunnsfunksjoner blir også unntatt de stengte grensene. Her vil regjeringen legge en liste fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til grunn.

Regjeringen presiserer at alle norske borgere fortsatt kan reise inn i riket.

– Hva må til for at man skal åpne grensen igjen?

– Jeg har egentlig varslet at det ikke blir åpning tilbake til der vi er i dag, sier Solberg.

Hun følger opp med å forklare de skal gradvis se på enkeltåpninger, samt løsninger for å sørge for at arbeidslivet får arbeidskraften de trenger.

Utenlandske idrettsutøvere kan imidlertid ikke regne med å få slippe inn i Norge med de strengere innreisereglene.

– Det er ikke laget åpning for at kulturpersonligheter, idrettsutøvere eller andre får unntak fra disse reglene, sa statsminister Erna Solberg.

– Er de kraftige innstramningene en konsekvens av at grensekontrollene har sviktet?

– Nei, det er en videreføring av den samme tenkningen som vi har hatt om å prioritere strenge innreiseregler, sier Høie.

Kritiske samfunnsfunksjoner: Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg, herunder apotek og renhold

Redningstjeneste

Digital sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektronisk kommunikasjon

Transport

Satellittbaserte tjenester

Forsvarte de strenge tiltakene

Solberg fortalte at de strenge tiltakene som ble innført 3. januar også hadde bakgrunn i bekymring over mutasjonene.

– De ble ikke bare innført fordi vi var bekymret over den daværende smittesituasjonen, men også fordi vi var usikre på om den muterte varianten fra Storbritannia og andre mer smittsomme varianter av viruset var kommet til landet, sier hun.

Statsministeren sier de samme vurderingene lå til grunn da de 18. januar besluttet å videreførte de nasjonale tiltakene.

Dette er tredje uke på rad med nedadgående smittetrend i Norge.

– Jeg ba befolkningen være med på et krafttak 3. januar. Dette krafttaket har mest sannsynlig gjort at det muterte viruset ikke har spredt seg så mye som det kunne gjort. Dere har stilt opp igjen. Takk til alle som har gjort det, sier statsministeren.

Utelukker ikke tiltak andre steder

Som følge av utbruddet av den engelske varianten i Nordre Follo, ble det innført kraftige koronarestriksjoner i 25 kommuner på Østlandet.

– Dette er ment som kortvarige tiltak. Vi kan også innføre tilsvarende andre steder, om det dukker opp smittespredning av denne varianten, sier Solberg.

Hun sier det er nødvendig med sterke restriksjoner når man ser på hvordan situasjonen er i resten av verden.

På spørsmål om hvorvidt innreisestoppen vil føre til lettelser på andre tiltak, forklarer Solberg at dette vil bli avklart senere.

Det vil bli tatt en ny runde på tiltakene på Østlandet, i sammenheng med utbruddet i Nordre Follo, før månedsskiftet.