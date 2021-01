Snow Boyz reiste over 2000 mil for å komme til Norge – helt alene

Rafael og Paulo Domingos, brødrene bak rapduoen Snow Boyz, ble først kjent etter de kom til semifinalen i fjerde sesongen av «Norske talenter».

Siden den gang har det skjedd mye for brødrene Domingos og karrièren deres skjøt fart etter monsterhiten, «42», som bragte dem til store scener landet rundt.

Da er det kanskje ekstra bittert at alle landets scener nå er stengt.

– Det blir mye pendling mellom studio og hjem, frem og tilbake. Vi får ikke gjort noe mer enn det, dessverre, sier Paulo som er yngste broren.

– Det er kjedelig uten konserter for å si det sånn, vi savner konserter, festivallivet og det å kunne reise rundt, skyter storebror Rafael inn.

– Det bare smalt

Brødrene husker veldig godt da de slo igjennom og hele Norge fikk øynene opp for musikken deres.

– Det var ganske morsomt å være på «Norske Talenter» og få de tilbakemeldingene vi fikk. Etter «42» så følte vi at det virkelig skjedde for oss. Det bare smalt, forteller Paulo.

– Også må du ikke glemme Roskilde, skyter storebror inn entusiastisk.

Kom én time før konserten

Året er 2017 og de to guttene ble invitert til å spille på Roskildefestivalen i Danmark. Alt var klart, men så ble flyet kansellert.

– Så da kjøpte vi bussbillett, men billetten vår var ikke gyldig. Klokken var 07.00 morgenen og vi måtte leie bil, men vi har ikke lappen, forteller de og fortsetter:

– Så vi ringte en kompis som måtte kjøre oss. Vi kom én time før konserten, ler de.

Da de kom på scenen ble de møtt av en syn de aldri hadde sett før.

– Det var som en fotballkamp. Det var folk på første rad som hadde malt tallene 4 og 2 på kroppen og de kastet opp norske flagg som jeg hadde på ryggen, det var en god følelse. Men også litt skummelt for det var første gangen vi sto på scenen og hadde vårt eget show, forteller yngste broren.

Samarbeid med OnklP

Korona til tross har guttene nettopp sluppet en låt sammen med selveste Pål «OnklP» Tøien, en person de har sett opp til lenge.

– Ah, vi er fan av OnklP og OnklP er fan av Snow Boyz så det var lett å samarbeide med han, forteller Rafael.

– Vi har med en av Norges beste rapper, legende, jeg vet ikke hva jeg skal kalle han. Han er litt storebror og litt pappa, vi er veldig glad i Pål, fortsetter Paulo.

Hør låten «Drama og Henny» her:

Kom som flyktninger

Brødrene er vokst opp i Angola sammen med fire andre søsken. Landet var preget av borgerkrig og foreldrene ville ikke at barna skulle vokse opp i et land hvor krig, død og grusomheter fant sted hver eneste dag.

I et intervju med P3X forteller de at foreldrene dro til Norge med de yngste søsknene, det var først noen år etter at brødrene kunne komme etter.

– Jeg husker ikke så mye fra da de dro, men det var ikke noe ha det-klem eller en stor avskjed. Det tror jeg de gjorde med vilje, for at vi ikke skulle tro at de skulle dra fra oss for alltid, sier de to brødrene til radioprogrammet.

To tre måneder

Turen som var over to tusen mil fra Angola til Tromsø gikk via Kongo, Gabon og Nigeria på tvers, Niger, Algerie, Spania, Frankrike, Luxemburg, Tyskland og Danmark, før de måtte ta båt fra Oslo til Tromsø.

– Det var en veldig lang reise. Det var ikke gøy, jeg visste ikke hvor vi skulle eller når vi skulle komme frem. Jeg var den yngste sammen med Rafael og to andre brødre. De kunne heller ikke svare på spørmålene jeg stilte. Når jeg snakker om det nå så blir jeg litt følsom, tankene kommer tilbake, forteller en tydelig preget Paulo som var seks år da de dro.

– Det var en så lang reise at jeg ikke vet hvor lang den var, kanskje en to-tre måneder, forteller Rafael som var ti år.

Får «flash backs»

Selv om det hele endte bra og det ble en familiegjenforening i Tromsø, har tiden i Angola og den lange reisen satt sine spor som de fremdeles lever med i dag.

– For meg går det ikke så bra, hvis det er en reise på mer enn tre-fire timer så får jeg «flash backs». Eller jeg vet ikke om det er «flash backs», men jeg begynner å stresse også tenker jeg på de tingene jeg har gått igjennom. Så jeg klarer ikke å reise langt, innrømmer eldstemann som husker mest fra den tunge tiden.

– Eller jeg klarer det sikkert, men det er vanskelig, jeg har ikke gjort det enda, jeg tør ikke, fortsetter han.

Selv om guttene vil gjøre en karrière med musikken tenker de det er best å holde seg i nærområdet, hvert fall en stund til.

– Som jeg sa til Rafael så kan vi holde oss her i Norge, det er greit for meg. Danmark er på grensen på hvor langt vi vil reise. Men det begynner å bli bra nå, det går mye bedre nå.

– Det har mye å gjøre med hvilke steder det gjelder. Er det en tur igjennom byen så er det ikke noe problem, det er verre med steder utenfor byen hvor du ikke ser noen ting, forklarer eldstemann som presiserer at det er bedre nå enn det var før.