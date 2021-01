Derfor var Arsenal-stjernen ikke med i kamptroppen

Pierre-Emerick Aubameyang forteller hvorfor han var fraværende i Arsenals to siste kamper.

Arsenals stjerneangriper var ikke med i kamptroppen som møtte Southampton i FA-cupen forrige helg, eller i mandagens møte mot samme lag.

I et innlegg på sin Twitter-og Instagram-profil sier Arsenal-kapteinen nå hvorfor.

Grunnen er fordi gaboneseren måtte reise hjem og se til sin mor, Margarita Crespo Aubameyang .

– Min mor sliter med helseproblemer og jeg måtte være der for henne. Hun føler seg allerede bedre og jeg kommer til å være tilbake i kveld. Jeg er veldig takknemlig overfor legene og sykepleierne som hjelper henne, skriver Aubameyang i innlegget.

Nå takker han for støtten og ser han fram til å møte lagkameratene igjen.

– Takk til Arsenal-familien for kjærligheten i går. Jeg er mer motivert enn noen gang til å fortsette fremdriften vår. Jeg er mer enn takknemlig for all støtten jeg har fått fra alle sammen. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake, avslutter han.

Arsenal-manager Mikel Arteta sa han dediserte tirsdagens seier til Aubameyang.

Onsdag kom bekreftelsen om at Martin Ødegaard blir lagkamerat med Aubameyang.

Drammenseren blir lånt ut fra Real Madrid til Arsenal for resten av sesongen.

«The Gunners» klatret opp på 8.-plass på tabellen etter 3-1-seier mot Southampton tirsdag kveld, og møter Ole Gunnar Solskjærs Manchester United førstkommende lørdag.