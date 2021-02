Isuzu har nylig lansert en helt ny generasjon av den populære arbeidsbilen sin D-Max. Det trengtes. Dette er nemlig en bil som har vært med oss en stund, og som har tapt litt fotfeste.

Det har gått en stund siden toppåret i 2015, da den var Norges mest solgte i sitt segment. Nå domineres markedet av Ford Ranger, Toyota Hilux og VW Amarok.

Det er merkbart at konkurrentene lå foran i løypa, blant annet med tanke på tekniske løsninger.

Nå svarer Isuzu på tiltale, og skrur opp forventningene. De vil at D-Max igjen skal bli klassens førstevalg. Målet er 1.500 solgte i 2021, og importørens tilgangen på biler har aldri vært bedre.

Marked i vekst

Markedet for pickup i Norge har vært i klar vekst de siste 10 årene, med unntak av annerledesåret 2020. Volumet har økt fra 2.257 registreringer i 2010 – til 5.215 registreringer i 2019.

Tøft design

Mye utstyr inkludert Minus: Irriterende gjenskinn i skjermen til infotainmentsystemet

Fortsatt litt gammeldags innvendig

Støy fra dieselmotoren

Naturligvis er det først og fremst som arbeidsbil, denne blir solgt. Men akkurat vår testbil er utstyrt med bakseter. Det gjør noe med prisen. Veldig mye, faktisk. Med to seter koster toppmodellen, Premium Black Edition, 524.900 kroner. Testbilen derimot, ender på 906.800 kroner! Av dette er rundt 470.000 kroner avgifter til staten. Her bidrar du dermed sterkt til fellesskapet.

Vi får opplyst at det er solgt fem-seks personbilutgaver av D-Max. Det store flertallet velger den naturligvis med grønne skilter, og lave avgifter.

Dette er en bil som ikke er redd for å ta i et tak. Ikke lar den seg stoppe så lett, heller. Det kommer godt med, for mange.

Hvordan er den å kjøre?

Det begynner å bli lenge mellom hver gang vi tester en bil med dieselmotor. Derfor er det litt spesielt, nesten nostalgisk, å kjenne vibrasjonene og lyden av dieselmotor. 1,6-literen er på 163 hk – og har et dreiemoment på 360 Nm. Forbruket er oppgitt til 0,92 l/mil - men vi klarte oss med mindre enn det i testperioden. Stort sett lå vi mellom 0,85-0,87 l/mil. Stor tank, på 76 liter, gjør at det blir få stopp på bensinstasjonen.

På veien oppleves D-Max fortsatt som en typisk pickup. Det er vanskelig å skjule så høy bakkeklaring, mye gummi på hjulene – og et understell som er laget for å tåle til tøffe tak utenfor allfarvei. Det er langt unna personbil, men likevel et steg videre fra forgjengeren. Bilen oppleves mer komfortabel.

Motoren gir ikke noe kraftoverskudd ved akselerasjon. Men høyt dreiemoment er viktig for trekking av tilhenger og mye last. Her kommer dieselmotoren til sin rett.

Automatgirkassen har seks gir. Du klarer deg stort sett med fem av dem, men på motorvei er det greit med ett til.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

D-Max er en stor bil og du får den i to varianter: Extended Cab og Double Cab. Testbilen er den siste varianten - som gir plass til bakseter og et mindre lasteplan. De fleste velger Double Cab, selv om det ikke er bakseter der. De ekstra dørene gir lett og praktisk tilgang til bagasjerommet, som gjerne benyttes til oppbevaring av verktøy og deler.

Hengervekten er solide 3,5 tonn, slik de fleste i segmentet har nå, og du kan ha 995 kilo nyttelast i Double Cab (1.047 kilo Extended cab). Det er best i klassen. D-Max kan dessuten ta opptil 100 kilo på taket.

Her er det faktisk litt jålefaktor, i den ellers så macho-arbeidsbilen!

Lasteplanet er stort og dypt, og har mer eller mindre de samme dimensjonene som forgjengeren:

Lasteplanlengde (gulv) / bredde / høyde: 157 / 153 / 49 cm.

Det er fire lastekroker.

Velger du i stedet Extended Cab,blir lasteplanet større, og innvendig plass mindre. Her er lengden på lasteplanet 183 cm.

Livet i baksetet:

Siden testbilen har bakseter, tar vi med at både beinplass og takhøyde er tilstrekkelig. Men vinkelen på ryggen er i overkant rett, til at det blir særlig behagelig over tid.

Det er egne luftdyser og midtarmlene med koppholdere – men ikke egen klimastyring bak, ikke varme i setene og ikke 12V-lader eller USB-uttak. Her skinner det gjennom at bilen i utgangspunktet er tenkt som en toseter.

Opplevd kvalitet og materialvalg er blitt mer påkostet.

Bak rattet:

Her har det skjedd ting. Det er lett å finne en god sittestilling i de nye, åtteveis justerbare setene, rattet kan justeres i alle retninger og det elektriske førerseter i testbilen er komfortabelt å sitte i.

Bryterne på dashbordet er solide og lette å bruke – også om du har på deg hansker.

Dette synet møter oss litt for ofte i testbilen. Særlig på vinteren, med lav sol, blir det mye gjenskinn i skjermen.

Den nye infotainmentskjermen på 9 tommer har imidlertid en irriterende tendens til å være vanskelig å lese. Den blanke skjermen gir mye gjenskinn.

Instrumentene er lettleste, men undermenyene er kronglete å bla i, og ser ikke særlig moderne ut.

Det er noen år siden dette ble betegnet som moderne ...

Design: Utenpå og inni

Vi merker med en gang at denne bilen er blitt ny. D-Max har etter vår mening alltid sett bra ut, men parkert ved siden av den nye, blir den utgående modellen plutselig "gammel".

Fronten er fortsatt sportslig, med nye LED-lys, mer markert frontfanger og en kraftig og tøff grill. Likevel, dette er på ingen måte en revolusjon. Tidligere designfilosofi blir bare tatt et forsiktig hakk videre.

Black Pack er stilig, men vi synes den fortjener en annen hovedfarge, som får fram detaljene bedre. Dessuten er det jo ingen tvil om at svart er den minst praktiske fargen. Ikke minst på en arbeidsbil.

Vi kan jo ta med at mange D-Max-eiere også velger å ta en tur innom Arctic Trucks for å gi bilen et enda barskere uttrykk. Det er to komplette ombyggingspakker til D-Max: 33" som koster 76.312 kroner og 35" som koster 190.375 kroner. Hvis du bare vil pynte litt, med panserlist, vindavvisersett, veltebøyle og Truxedo plantrekk, koster dette 30.000 kroner.

Interiøret oppleves betydelig nærmere personbil, enn forgjengeren. Det ser bedre ut, og føles solid. Hardplast-faktoren er også redusert.

Dashbordet er til og med trukket med noe som skal se ut som skinn, med synlige sømmer. Her er det faktisk litt jålefaktor, i den ellers så macho-arbeidsbilen!

Med en sterk farge, kommer svarte detaljer mer til sin rett. D-Max kan se skikkelig barsk ut, når du spekker den opp "riktig".

Tech-faktor

En viktig endring fra tidligere modell, er at du nå får en god del mer utstyr. Adaptiv cruisekontroll er det mange som har savnet. Nå er det på plass. Det samme er Apple Car Play og Android Auto – riktignok med en skjerm som er litt knotete å bruke.

Du får også trafikkskiltlesing og varsling for filskift, blindsone og kryssende trafikk bak.

Klimaanlegget har to soner (var bare èn tidligere) og du har både ryggekamera og parkeringssensorer foran og bak.

Dette er virkelig ikke den verste arbeidsplassen du kan ende opp i.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du trenger en solid og kapabel arbeidsbil/hobbybil som kommer seg fram over alt, og synes forrige D-Max er blitt litt utdatert

Ikke bilen for deg hvis: Du vil ha pickup som minner mest mulig om en personbil på veien, og liker litt ekstra fraspark

Håndtak i a-stolpen er kjekt, og det samme er store og gode utvendige speil.

På tampen ...

D-Max er en skikkelig habil offroader. Det er lavgir-serie på 4x4-systemet, elektronisk differensialsperre, bakkeklaring på solide 24 cm – og den kan vade i opptil 80 cm vann!

Isuzu D-Max Double Cab Motor og ytelser: Motor: 4 sylindret, 1,6 liter, Drivstoff: Diesel Effekt: 163 hk / 360 Nm 0-100 km/t: Ikke oppgitt Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,92 l/mil (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 427 x 187 x 179 cm Vekt: 2.105 kg Tilhengervekt: 3.500 kg / 750 kg Nyttelast: 950 kg Bakkeklaring: 24 cm Pris: Fra: 459.900 (manuell gir, varebil) Fra: 884.900 kroner (automatgir, personbil) Testbil: 906.800 kroner

