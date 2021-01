Klæbo om Bolsjunov: – Jeg kan kjenne igjen meg selv i det

Onsdag møtte TV 2 Johannes Høsflot Klæbo på svenskegrensa, med kurs for Falun. Fredag braker det løs med verdenscup igjen for langrennsstjernen, som kun har konkurrert i Norge siden åpningsrennene i Ruka.

– Det begynner å bli en stund siden. Det skal bli godt å komme tilbake og få konkurrert igjen, det gleder jeg til. Jeg har savnet det altså, sier Klæbo.

– Kan kjenne igjen meg selv

I Falun blir det helt sikkert noen dueller med Alexander Bolsjunov, den russiske kruttønna som stjal overskriftene etter å ha kokt over under stafetten i Lahti. Klæbo tar sjansen på at det skal gå bedre denne gangen.

– Hehe… Ja, jeg må jo nesten det. Det ble en dramatisk runde i Finland forrige helg, men jeg regner med han lærer litt han også.

– Ble du skremt?

– Skremt og skremt. Man skjønner det er temperament, men ett sted må grensen gå. Det vet alle. Underholdning ble det, sier han.

– Helt ærlig, hva synes du om opptredenen hans?

– Jeg må være så ærlig å si at jeg synes det er på kanten. Det er i utgangspunktet helt greit at man blir sur og irritert fordi det ikke går veien, jeg kan kjenne igjen meg selv i det og har slått i gjerder og det som er, men man må tross alt holde det til seg selv. En ting er å være sur på andre, men du kan kanskje holde det til deg selv, mener Klæbo.

Episoden endrer uansett ikke på noe for det norske langrennsesset.

– Nei, det er ikke sånn at nå tenker jeg det blir enda mer spennende å møte ham. Jeg gleder meg til å gå skirenn uansett. Jeg er spent på hvordan formen kjennes ut, det kan blir kult, sier han.

– Trygg på valgene jeg har tatt

Klæbo innrømmer at føler at han har forsaket noe sportslig ved å prioritere helsen over verdenscuprenn.

– Ja, det føler jeg. Jeg skulle aller helst gått skirenn, det er det ikke noen tvil om. Beslutningene jeg har tatt, har jeg tatt fordi jeg vil holde meg frisk. Samtidig er det ingenting jeg har mer lyst til enn å gå skirenn. Totalbildet blir litt annerledes, men tanke på at man tar noen andre valg. Men jeg er trygg på at de valgene jeg har tatt er riktig, sier han.

I Falun er det 15 km fri intervallstart fredag, 15 km fellesstart klassisk lørdag og sprint søndag for herrene.