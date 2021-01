Slik tror FHI at den engelske mutasjonen kan ha oppstått

Onsdag kom Folkehelseinstituttets risikorapport, som tar for seg de muterte koronavirusene.

I en ny risikorapport skriver Folkehelseinstituttet (FHI) om de forskjellige muterte variantene av koronaviruset i Norge, og omtaler blant annet smittsomheten til den engelske varianten:

– Vi vurderer at det er høy sannsynlighet for at den engelske, sørafrikanske varianten og brasilianske variantene er mer smittsomme. Dette kan få store konsekvenser avhengig av hvor mye mer smittsomme de er. Risikoen er høy. Vi har stor tiltro til en slik vurdering, skriver FHI.

Mutasjonen har fått massiv oppmerksom den siste tiden, spesielt i sammenheng med utbruddet i Nordre Follo kommune, som gjorde at regjeringen innførte en massiv nedstenging på store deler av Østlandet. I samme rapport skriver FHI om dette utbruddet, der etterforskningen fortsetter for fullt:

– Selv med utbredt testing i kommunen er det funnet får smittede med den engelske varianten. Det tyder på at det er begrenset spredning av virusvarianten i kommunen. Videre smitte har i hovedsak vært innen husstanden, skriver FHI.

FHI skriver at de tror de fortsatt er mulig å stoppe dette utbruddet.

– Denne troen vil rokkes dersom det oppdages mange tilfeller som ikke kan knyttes til utbruddet eller til innreise.

Hittil er det registrert 135 tilfeller av den engelske mutasjonen, og 87 av dem stammer fra i år.

Snakket om rapporten

Overlege Preben Aavitsland fortalte om smittsomheten til den engelske mutasjonen i et intervju med Bergens Tidende tidligere onsdag:

– Vi regner med at spredningsevnen for den engelske varianten er sånn at en pasient i gjennomsnitt smitter omtrent 0,3 eller 0,4 flere pasienter enn en pasient med det gamle viruset, opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI til Bergens Tidende.

Det muterte koronaviruset, som først ble oppdaget i Storbritannia, er hittil påvist i 70 forskjellige land, ifølge Verdens helseorganisasjon. En sørafrikansk virusvariant er registrert i 31 land.

«Har gjennomgått et rykk»

I rapporten skriver FHI at den engelske varianten har gjennomgått et «rykk», altså det de beskriver som en periode med hurtigere endringstakt enn vanlig SARS-CoV-2.

– Kanskje har denne utviklingen skjedd raskt ved en langvarig infeksjon i ett menneske med svekket immunforsvar, skriver FHI.

De mener det er usannsynlig at den er utviklet gradvis langs en smittekjede i England, ettersom den ville blitt fanget opp i virusovervåkningen tidligere.

FHIS mutasjonstiltak: I rapporten beskriver FHI hvilke tiltak de har gjort for å forbedre beredskapen mot muterte koronavirus fremover: Informert kommunene, for å gjøre dem oppmerksomme på smitte fra Storbritannia og andre land.

Orientert landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier om situasjonen.

Bedt disse om å sende alle virus der pasienten er smittet i Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil. I tillegg samles virus inn fra spesielle utbrudd og andre reisende.

Gitt råd om endringer i covid-19-forskriften for å redusere sannsynligheten for importsmitte.

Styrket den genrelle overvåkningen av virus gjennom innsamling av dobbelt så mange virus.

Styrket sekvenseringskapasiteten ved FHI, samt påstartet arbeid for å styrke den nasjonale kapasiteten, med det mål om å kunne påvise mutasjoner i samarbeid med eksterne.

Etablert en hurtigmetode som raskere kan avklare om et virus er den engelske eller sørafrikanske varianten.

Orientert seg om hva leverandører av tester og vaksiner, i tillegg til ande lands smittevernsinstitusjoner, kan om de aktuelle variantene.

Følger utviklingen i koordinasjon med nordiske og europeiske søsterinstitutter, samt ECDC og WHO.

Forsterket råd knytter til nærkontakter i utbrudd der det er påvist engelsk virusvariant. Kilde: Folkehelseinstituttet.

– Utviklingen kan imidlertid ha skjedd over tid i andre land med ingen eller svakere virusovervåking, men dette forklarer ikke det høye antallet endringer, vurderer FHI.

De skriver at det også er tenkelig at varianten er utviklet i dyr som ble smittet av mennesker, som siden har smittet tilbake til mennesker igjen.

– Dette har ikke nødvendigvis skjedd i Storbritannia, men kan lik så godt ha skjedd i et annet land med mindre grad av virusovervåking.

Ifølge FHI er det moderat risiko for at den engelske varianten gir meg alvorlig sykdom.

Følger flere mutasjoner

Ifølge FHI er en rekke virusvarianter blitt undersøkt nærmere, og de har i flere tilfeller sett på variantens evne til å infisere celler, for å vurdere smittsomheten:

Turisbussvarianten, som knyttes til turistbussen fra Rogaland i slutten av september.

Trondheimsvarianten, som knyttes til utesteder i Trondheim i oktober.

Den engelske varianten, som nå er mye omtalt på grunn av utbruddet i Nordre Follo

Den sørafrikanske varianten.

En brasiliansk variant, som nylig ble oppdaget. Ifølge FHI foreligger det få sikre data om den.

Ifølge FHI er risikoen for at nye varianter er mer smittsomme «høy». I sitt innspill til den videre strategien skriver FHI om mutasjonsproblematikken:

– Disse nye variantene blir sannsynligvis i løpet av de kommende månedene en trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll, særlig ved introduksjon i tettbefolkede områder.

Har meldt om pressekonferanse

Regjeringen har i tillegg meldt at de vil holde en pressekonferanse kloken 18.30 onsdag, der statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Vold fra FHI vil fortelle om koronaviruset og innreise.