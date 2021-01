Bergensavisen meldte onsdag at Filip Møller Delaveris (20) nærmer seg Brann. Ifølge avisen var det reele forhandlinger med både spiller og hans nederlandske klubb Vitesse.

Ifølge TV 2s opplysninger befinner 20-åringen seg nå på et fly til Bergen. Onsdag kveld vil han etter planen gjennomgå en medisinsk test.

– Delaveris er en spillertype Brann trenger. Så gjenstår det selvfølgelig å se hvilken form og forfatning han er når Eliteserien starter opp igjen. Det han viste før han dro utenlands så spennende ut, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han tror også en signering av Delaveris vil gi supporterne mer tro, enn en signering av en mer etablert spiller.

Mathisen tror at Delaveris er en spiller som kan nyte godt av å ha Kåre Ingebrigtsen som sjef. Ettersom Ingebrigtsens foretrukne formasjon 4-3-3 er formasjonen Delaveris slo gjennom i hos Odd.

– Jeg vil tro at Brann-fansen liker denne signeringen langt mer enn en eventuelt signering av Pål André Helland. En etablert og dyr spiller, som trolig har hatt sine beste dager på banen.

Mislykket opphold i Nederland

BA skriver at det skal dreie seg om et kjøp av Oslo-gutten med en fortid i Odd. Delaveris viste seg frem som et stort talent for Odd og i 2020 valgte Vitesse å hente ham til Nederland.

Oppholdet der ble mislykket og til slutt endte han opp med én kamp for dem.

– Jeg tror dette er veien å gå for Brann. Kåre Ingebrigtsen var langt unna de beste lagene i 2020, og det tror jeg han kommer til å være også i år. Men jeg tror han gjør helt riktig i å tenke langsiktig, sier TV 2s fotballekspert.

– Synes du det er rart at det trolig er Brann som sikrer seg Delaveris?

– Brann vil alltid være en attraktiv klubb uavhengig av hvordan de gjør det i Eliteserien. Jeg tror Brann er høyt oppe på listen for norske spillere. De vet jo at det kan ta virkelig fyr i Bergen, sier Mathisen.