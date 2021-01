Lina-Maria (30) har en av Norges tøffeste jobber

Vi hører stadig vekk om folk som blir kastet ut fra hjemmene sine, men sjeldent tenker vi over hvem som har denne vanskelige oppgaven.

Lina-Maria Linge (30) jobber som jurist og er namsfullmektig hos namsfogden i Oslo, Asker og Bærum. I fem og et halvt år har hun jobbet hos namsfogden og har fagansvaret for utkastelser.

– Det er fullbyrdelse av tvang. Jeg jobber mye med blant annet utkastelser, innhenting av biler og annet løsøre, dyr, eller noen veldig få ganger hente og overlevere et barn fra en forelder til en annen, forteller hun til God morgen Norge.

I Oslo mottok de i 2019 i underkant av 4000 saker som omhandlet utkastelser. De gjennomførte i underkant av 1000 saker, da flertallet blir enige før det går så langt.

– I Oslo gjennomfører vi et sted mellom 10 og 16 utkastelser per dag, fordelt på dagene mandag, tirsdag og onsdag.

Alle typer mennesker

Ifølge juristen handler 90 prosent av alle sakene om ubetalt husleie. Leietaker blir varslet av både utleier og namsfogden, og har muligheten til å betale seg ut av utkastelsen. Men så fort Linge står på døra, er løpet kjørt.

30-åringen forteller at de daglig kaster ut alle slags type mennesker.

– Det er sånne som deg og meg. Det er ressurssvake, ressurssterke, gamle, unge, studenter, advokater og leger. Det er alt, sier hun og utdyper:

UTKASTELSE: Med skuddsikkervest, førstehjelpsutstyr og samband med politiet, gjennomfører namsfogden i Oslo et sted mellom 10 og 16 utkastelser per dag, fordelt på tre dager. Foto: Insider FEM, Discovery+

– Hvis man skal sette en fellesnevner, er det personer som er i en form for krise. Enten en økonomisk krise eller annen ustabilitet i deres liv som gjør at de ikke har klart å flytte selv, betale for seg eller gjøre det de må for å ikke bli kastet ut.

Selv om vedkommende får begjæring om utkastelse flere uker i forveien, er det likevel mange som ikke får det med seg.

– Noen blir overrasket, men majoriteten vet at noe er i ferd med å skje ettersom de ikke har betalt for seg, eller at kontrakten har gått ut.

Det er lett å tenke at mange blir lei seg når de blir kastet ut på tvang. Det er ikke alltid tilfellet, ifølge Linge.

– Erfaringsvis er de ganske rasjonelle og klarer å ta inn budskapet. De pakker det viktigste og tenker på hvordan de skal komme seg videre. Det vi er obs på, er at det kan være et sjokk når vi kommer og at den atferden de har da kan være en helt annen kort tid senere.

Prøver å skåne barna

I enkelte tilfeller er det også barn til stede når Linge, makker og låsesmeden kommer på døra.

Hun forteller at enkelte bevisst lar barna bli igjen hjemme fra barnehage og skole, i håp om at utkastelsen blir avlyst. Dette er nytteløst, ifølge Linge, som forteller at barnevernet da blir koblet inn.

Hun påpeker at de til enhver tid prøver å gjennomføre utkastelsen så skånsomt som mulig, og at de tilrettelegger for hvordan barnet responderer på situasjonen.

– Barn er så forskjellige, og det er alle mulige aldersgrupper som vi må håndtere ulikt. Også skal det trekkes fram at det at man blir kastet ut gjør deg ikke automatisk til en dårlig forelder, sier hun og utdyper:

– Alle kan havne i en vanskelig situasjon. Med korona og permitteringer er det mange som den siste tiden har opplevd et stort fall. Det er ikke noe vi har merket mye til ennå, men vi skal være obs på det. Det kunne ha vært meg også.

– Blir du noen gang vant til det å kaste folk på dør?

– Det er alltid trist når du møter folk som har reaksjoner du kan kjenne deg igjen i. I hvert fall de som har prøvd og ikke får det til – jeg har stor medfølelse for dem. Likevel må jeg alltid skille saken, jobben man skal gjøre og menneskene som man skal ivareta. Jeg vurderer aldri om jeg ikke skal kaste de ut. Jeg tenker heller på hvordan jeg kan tilpasse meg dem, se hvilket behov de har og motivere de for veien videre.

Fant en død person

Noen dager er tøffere enn andre – også i Linge sin jobb. Hun vet aldri hva som møter henne bak neste dør, og med årene har hun lært seg å frykte det verste.

Hun var derimot ikke forberedt på synet som skulle møte henne en varm sommerdag i 2019.

– Det var helt tilfeldig at jeg skulle ut den dagen. Hun vi skulle ut til visste vi at hadde litt utfordringer og kunne være litt brå. Det har jeg mye erfaring med, så jeg sa til makker at jeg kunne være den som banket på døra.

TØFF DAG PÅ JOBB: I 2019 fant Lina-Maria Linge en kvinne som hadde ligget død i fem måneder. Foto: God morgen Norge

Hun, makker og låsesmeden kom til adressen. De banket på, men ingen åpnet. Idet de åpnet døren, kom det en forferdelig stank mot dem. Leiligheten var bekmørk med laken foran vinduene. Linge måtte dytte opp døren på grunn av all søpla som lå i veien.

– Jeg gikk i en sti gjennom gangen og stua var bekmørk. Jeg lyste med lommelykten og så at det lå en død person blant søppelposene. Det var åpenbart at personen hadde vært død lenge.

Juristen skvatt til. Hun trakk seg ut og informerte låsesmeden om at hun hadde gjort funn av en død person.

– Låsesmeden tok hånda på skuldra mi, men jeg var i jobbmodus. Da fikk jeg smake på min egen stressreaksjon, for det som er interessant med mennesker som er stressa, er at noen kan bli lystige og det ble jeg.

Adrenalinet pumpet, og Linge ringte politiet og gjorde alt hun skulle etter boka. Etter hvert ankom ambulansen adressen.

– Da ble jeg til meg selv igjen og kjente at jeg kunne slappe av. Jeg var ikke forberedt på dette, for jeg var klar for at hun kom til å gi meg et slag i armen eller være sint, også var det her som møtte meg.

Det viste seg at kvinnen hadde ligget død i fem måneder.

Mye ensomhet

Mange av de Linge møter på i jobben sin, er ensomme. Enkelte har ingen, mens noen har familie som de ikke ønsker å ringe for å be om hjelp.

Selv om juristen har en utakknemlig jobb for mange, får hun også en sjelden gang en takk.

– Det er klart at det er mange av utleierne som er kjempeglade for at vi kommer, som har gått mange måneder uten den inntekten de er avhengige av. Også har jeg også fått takk fra noen få som har blitt kastet ut, som har søkt hjelp og som sier jeg hindret dem i å ta livet sitt. Det er naivt å si at jeg har reddet noen, for de som trenger hjelp trenger betydelig mer oppfølging enn en kort samtale med meg, men det føles fint å kanskje ha gjort en forskjell for noen.