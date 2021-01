Overraskende avsløring om Proud Boys-lederen

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Enrique Tarrio (36), som er kjent for å lede den profilerte høyreekstreme gruppen Proud Boys, ved flere anledninger jobbet som informant for politiet.

Gruppen ble verdenskjent da USAs nylig avgåtte president Donald Trump ble spurt om han ville ta avstand til høyreekstreme og hvite nasjonalister, under en valgdebatt. Da han ble bedt om å ta spesifikt avstand fra Proud Boys, uttalte Trump:

– Proud Boys – stand back and stand by.

Dette ble av gruppen tolket som en annerkjennelse. Flere av gruppens medlemmer deltok i stormingen av Kongressen 6. januar, og minst fem medlemmer er hittil siktet. Tarrio ble pågrepet i Washington D.C få dager før, da for ulovlig besittelse av to magasiner, samt for å ha brent et Black Lives Matter-banner, og ble beordret til å forlate byen.

Svindeldømt

At Tarrio har jobbet som informant kommer ifølge Reuters frem i saksdokumentene til en rettshøring i Miami, der aktoratet, en FBI-agent og Tarrios egen advokat beskriver omfanget av informantarbeidet. Dette skal ha resultert i at det ble tatt ut en rekke tiltaler mot folk i alt fra narkotika-, gambling- og menneskesmuglingsaker.

Saksdokumentene er fra 2014, og skjedde i sammenheng med at Tarrio i 2012 ble pågrepet i en svindelsak. Under høringen argumenterte Tarrios advokat Jeffrey Feiler om at han burde få redusert dommen sin som følge av samarbeidet.

Blånekter

I et av de spesifikke eksemplene på Tarrios samarbeid, skal han, under dekke, ha forhandlet seg frem til å betale 11.000 dollar til et nettverk for å hente et fiktivt familiemedlem til USA. I rettsdokumentene beskriver FBI ham som et «nøkkelkomponent» i en narkotikasak, men FBI Miami har ikke ønsket å besvare Reuters' spørsmål.

Konfrontert med det som fremkom i høringen blånekter Tarrio:

– Jeg vet ikke noe om dette. Jeg husker ingenting, sier han til Reuters.

Han erkjenner at svindeldommen ble redusert fra 30 til 16 måneder, men mener dette skjedde fordi han hjalp etterforskerne med sin egen sak, og at han aldri samarbeidet i saker mot andre.

Vansessa Singh Johannes, som jobbet som aktor i den aktuelle saken mot Tarrio, forteller til nyhetsbyrået at han «samarbeidet med lokalt og føderalt politi for å hjelpe med å straffeforfølge andre kriminelle i alt fra marijuanadyrking i Miami til drift av legemiddelsvindel».

Advokat Feiler sier til Reuters at han ikke husker saksdetaljene, men forteller.

– Informasjonen jeg ga retten var basert på informasjon gitt til meg av politiet og påtalemyndigheten.