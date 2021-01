EU slår tilbake: – Dette er ikke akseptabelt og ikke korrekt

AstraZeneca har fått mye kritikk etter at de varslet betydelige kutt i vaksineleveransene til Europa.

Den allerede spente stemningen skrudde seg ytterligere til i etterkant av et intervju AstraZenecas leder Pascal Soriot ga tirsdag kveld.

– Det er ikke en forpliktelse vi har overfor Europa. Ifølge kontrakten har vi sagt at vi skal gjøre vårt beste, sa han til den italienske avisen La Republicca.

På en pressekonferanse slår EUs helsekomissær tilbake mot vaksinegiganten.

– Ideen om at selskapet ikke må levere fordi vi signerte en «best effort agreement» er ikke ikke akseptabelt og ikke korrekt, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides.

Bryter med kontrakten

I august undertegnet EU-kommisjonen en kontrakt med selskapet om levering av 400 millioner doser.

FÆRRE DOSER: EU får langt færre doser enn forventet. Foto: Jason Cairnduff

EU hadde forventet å motta 80 millioner doser innen slutten av mars, men antallet er nå redusert til bare 31 millioner. Dette mener EU bryter med kontrakten de har med AstraZeneca.

– Vi signerte denne avtalen slik at AstraZeneca kunne levere et høy antall doser med en gang vaksinen ble godkjent. Denne avtalen er like gyldig nå som tidligere, sier Kyriakides.

Hun kommer nå med en oppfordring til vaksineprodusenten.

– Vi oppfordrer selskapet til å gjenoppbygge tillit, gi fullstendig informasjon og til å oppfylle sine kontraktmessige, sosiale og moralske forpliktelser, sier Kyriakides.

Hente doser fra Storbritannia

Farmasiselskapet har to britiske fabrikker som produserer vaksinen og flere krever nå at at EU bør hente doser fra disse fabrikkene.

– Forventer vi at de britiske fabrikkene leverer doser? Svaret er ja, sa en av tjenestemennene, som ikke kan navngis, på en pressebrifing i Brussel onsdag.

De mener at all produksjon må deles med EU i tråd med den avtalen som er signert.

En kilde i EU-kommisjonen beskriver utviklingen som en eskalerende krangel mellom EU og legemiddelselskapet.