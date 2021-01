Sigurdarson vil til Molde – LSK med klar melding

LSK-spissen Björn Bergmann Sigurdarson er enig med Molde om en overgang, men romeriksklubben hevder den ikke har fått noe bud på spissen.

Det er lokalavisen Romerikes Blad som melder at Sigurdarson er på vei til Molde.

– Jeg har fått et tilbud jeg ikke kan si nei til. Klubbene forhandler om overgang, sier han selv til avisen.

Mandag avviste han et tilbud fra Molde da han var sikker på at han skulle bli i Lillestrøm. Så kom Molde tilbake med et nytt tilbud, som Romsdals Budstikke meldte om tirsdag kveld.

– De spurte hva som måtte til for at jeg skulle dra. Jeg sa hva jeg ville ha, og da sa de ja, sier Sigurdarson.

Kontrakt ut 2021

Dermed er det opp til de to klubbene å bli enige om innholdet for en overgang. Dit kan det synes å fortsatt være en vei å gå.

Onsdag har LSK publisert en pressemelding på egne nettsider der klubben tydelig understreker at Sigurdarson er Lillestrøm-spiller ut 2021.

– Vi forholder oss til at Sigurdarson har kontrakt med LSK ut 2021. Dersom Molde eller noen andre klubber ønsker å kjøpe ham, må de komme til enighet med oss, sier styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm.

Spisstrøbbel

Molde har en aldri så liten spisskrise foran europaligakampene mot Hoffenheim i februar. Leke James forsvant nylig til en saudiarabisk klubb, mens Ohi Omoijuanfo er ute med skade. Det gjør trolig et Sigurdarson-kjøp høyaktuelt.

Islendingen nevner den økonomiske faktoren som motivasjon for en eventuell overgang.

– Jeg har hatt lyst til å være i LSK, men jeg har maks to-tre år igjen av min fotballkarriere, og må også tenke på meg selv. Når jeg får et tilbud som gir meg mye mer penger, så er det noe jeg må vurdere uansett hvor godt jeg liker meg i klubben her, sier islendingen.

Fristen for å registrere spillere for europaspill er 31. januar. Om Molde skal kunne benytte islendingen der, må overgangen gå i boks før den tid.

Sigurdarson signerte for LSK tilbake i august 2020.

(©NTB)