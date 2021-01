Lucas Braathen og Atle Lie McGrath må begge belage seg på en lengre periode på sidelinjen. De er begge glade for at de slipper å kjempe seg gjennom dette alene.

De to 20-åringene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath skadet seg begge i Adelboden i januar.

Stjerneskuddene pådro seg begge kneskader og lørdag gikk de gjennom operasjoner. Nå må de belage seg på en lang rehabiliteringsperiode.

Lucas Braathens skade hindrer ham i å stå på ski de neste seks til syv månedene, mens McGrath kan forvente seg en ventetid på tre til fire måneder.

– Det var et skikkelig slag i trynet da vi satt i Adelboden, sier Atle Lie McGrath til TV 2.

Men én ting hjelper på begges motivasjon. At de har hverandre.

De er like gamle og har sammen gått den lange veien fra å like å stå på ski til å utfordre verdenseliten.

– Det er bare å takke Gud for at vi står sammen. Vi har vært med hverandre hele veien opp. Nå er vi med hverandre helt til bunnen igjen, sier Braathen med et smil.

– Reisen fremover blir vel akkurat lik som da vi var på bunnen og var elendig på ski. Nå skal vi jobbe mot målet om å bli best mulig igjen, sier 20-åringen.

FALL: Lucas Braathen falt da han nærmet seg målstreken i Adelboden i januar. Foto: Fabrice Coffrini

Mister VM i Italia

Begge to hadde sett frem mot VM i italienske Cortina d’Ampezzo i februar.

Det mesterskapet ryker for begge to.

– Begge to ble operert på lørdag. Under operasjonen av Lucas var det som ventet en leddbåndskade på innsiden av kneet, men vi fant også en tilleggsskade på et leddbånd til kneskålen, sier Strauss.

Han bekrefter også at han tror begge rekker neste sesongstart.

– Det har egentlig gått veldig bra. Alt før operasjonen var gode nyheter, også vet man jo ikke helt utfallet før operasjonen er gjort. Jeg var litt nervøs for resultatet, men det gikk akkurat slik vi håpet. Nå er etappe to i gang, sier Braathen til TV 2.

Deres første alvorlige skade

Før ulykkeshelgen i Adelboden hadde begge to sluppet unna de verste skadene i deres «korte» karriere.

Plutselig smalt det for begge to.

– Atle har vært gjennom litt småting som vonde knær. Dette er min første skade. Jeg ser på meg selv som privilegert, men det er jo selvsagt et slag i trynet, sier Lucas Braathen.

– Vi er veldig unge, friske og sultne. Motivasjonen står det ikke noe på i det hele tatt. Selv om dette var et slag i trynet, så setter det litt perspektiv på hvor mye man har lyst til å gjøre dette, legger McGrath til.

FALL: Her endte Paul McGrath da han falt i Adelboden. Foto: Bildbyrån.

Har rettet øynene mot OL

VM ryker, men øynene er allerede rettet mot neste mål. Vinter-OL i 2022 som avholdes i Beijing.

– Akkurat nå er det store målet å bare kunne være med for fullt når neste sesong starter. Å være så godt forberedt at vi kan true toppen fra første renn. Så kommer det jo et OL, sier Braathen.

McGrath har samme mål.

– I vårt første OL så smeller det. Det gleder jeg meg til. Nå når det ikke blir noe VM, så håper jeg iallfall å kunne få med meg et OL som er enda kulere, sier 20-åringen.