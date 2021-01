Legger ned 25 Wow-butikker

WOW selger klær til unge tenåringer. Driften av butikkene ble overtatt av Cubus i september.



Varemerket vil bli videreført i Cubus sine butikker.

- Vi er sikre på at vi vil skape suksess for WOW i Cubus, og tar offensive grep for styrke varemerket fremover, men etter flere år med negative resultater i WOW AS, har styret nå besluttet at vi avvikler butikkene, sier Petter Marius Oksebaas, salgsdirektør i Cubus.

Butikkenes ansatte er informert.