FHI: Mutantviruset har lavere spredningsevne enn tidligere antatt

En rekke eksperter har sådd tvil om at det muterte viruset er 70 prosent mer smittsomt. Nå bekrefter FHI at også de tror at spredningsevenen er lavere.

Da mutantviruset ble oppdaget i Storbritannia, sa britiske helsefageksperter at viruset kunne være opptil 70 prosent mer smittsomt. Andre har i senere tid uttalt at anslaget kan være for høyt.

– De siste dataene som myndighetene i Storbritannia har lagt frem, viser at viruset kan være mellom ti prosent og 70 prosent mer smittsomt. Jeg synes det ser ut som det er mellom ti og tretti prosent, kanskje så høyt som femti. Med de tallene som er tilgjengelig, er det vanskelig å vurdere, sa professor og lege Mette Kalager til TV 2 tirsdag.

Til Bergens Tidende bekrefter FHI at de nedjusterer spredningsevnen til mutantviruset i en ny rapport.

Nedjustert

I en ny risikorapport som skal publiseres onsdag, har FHI gjort nye beregninger av smittsomheten til den engelske virusvarianten.

– Vi regner med at spredningsevnen for den engelske varianten er sånn at en pasient i gjennomsnitt smitter omtrent 0,3 eller 0,4 flere pasienter enn en pasient med det gamle viruset, opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI til Bergens Tidende.

Fortsatt betydelig høyt

Det er en nedgang fra FHIs tidligere beregninger av spredningsevnen, kjent som R-tallet, som har vært på 0,4 til 0,5 høyere enn det vanlige koronaviruset.

I tidlige rapporter fra Storbritannia ble spredningsevnen vurdert til å være 0,7 høyere.

Selv om det er positivt at spredningevnen er nedjustert, understreker Aavitsland overfor BT at spredningsevnen fortsatt er betydelig høyere.