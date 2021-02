Hundrevis av byggeprosjekt rammet av kledningskrise

– Vi er midt i kartleggingsperioden og har ikke full oversikt. Men det er flere hundre prosjekter som er rammet, bekrefter direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) overfor TV 2.

Årsaken til at den populære huskledningen er i trøbbel er at panelet kan være mer brannfarlig enn først antatt. I et tilsyn utført av Direktoratet for byggkvalitet strøk et av produktene på testen. Samtidig har tilsynet avdekket feil produktinformasjon hos alle produsentene. Både produksjon og salg av royalimpregnert kledning er nå stanset.

UHELDIG: Dette kom helt uventet, sier prosjektansvarlig Sissel Olga Pettersen i Bodø kommune. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

– Vi ble overrasket. Når vi laget konkurransegrunnlaget og bestilte oppdraget var alt i orden. Derfor kom det som lyn fra klar himmel at godkjennelsen var trukket tilbake, sier Sissel Olga Pettersen, prosjektansvarlig for Mørkvedbukta skole- og barnehage i Bodø kommune.

Nakne vegger

Her var utbyggeren godt i gang med å montere royalimpregnert kledning på bygget da det plutselig ble bråstopp i arbeidet.

– Det er veldig viktig at man følger det gjeldende lovene og forskriftene. Når det gjelder brannsikkerhet så er det særdeles viktig når dette gjelder en barneskole og barnehage, sier Pettersen.

FULL STOPP: Kledningen av Mørkvedbukta skole i Bodø er stanset fordi det er usikkerhet rundt hvor brannfarlig royalimpregnert materiale er. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

To tusen kvadratmeter med kledning ligger igjen under presenninger inne på byggeplassen i Bodø. Når arbeidet blir tatt opp igjen er det ingen som vet på nåværende tidspunkt.

– Det er selvfølgelig uheldig, men det er ikke noe krise for oss enda. Vi har tett dialog med totalentreprenøren for å finne en løsning, sier Sissel Olga Pettersen.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg vedgår at situasjonen er krevende og har bedt sine medlemmer om å gå i dialog med byggherre og leverandører av royalimpregnert kledning for å finne løsninger.

BEKYMRET: Kari Sandberg i Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg beskriver situasjonen for medlemmene som krevende. Foto: EBA

– Det kan gjøres brannfaglige vurderinger av en ekspert i det enkelte prosjekt eller man prøve å finne andre type kledninger. Det jobbes døgnet rundt for å begrense forsinkelsene, men det kan ta tid før vi får det hele bildet her, sier administrerende direktør Kari Sandberg til EBA til TV 2.

Alvorlig

Hva er reaksjonen fra entreprenørene?

– Dette kom brått på hele bransjen og det er en ganske krevende situasjon. Nå har vi fokus på personsikkerhet og sørger for trygghet rundt boligene som er bygget. Vi gir råd for prosjekter som skal overleveres nå og som trenger midlertidig brukstillatelser, sier Sandberg.

I fjor ble det omsatt royalimpregnert materiale for 700 millioner kroner og bransjeorganisasjonen Treindustrien jobber nå på spreng for å hjelpe sine medlemsbedrifter som er hardt rammet.

ALVORLIG: Heidi Finstad i Treindustrien sier næringen er hardt rammet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er en alvorlig situasjon når en ikke kan selge produktene en har trodd var fullt lovlig å selge. Denne saken har store samfunnsmessige konsekvenser, sier administrerende direktør Heidi Finstad.

Hun understreker likevel at royalimpregnert materiale kan brukes hvis det blir foretatt en brannfaglig vurdering i hvert enkelt prosjekt.

I Bodø haster det med å finne en løsning.

– Har vi ikke godkjennelse er på plass innen en gitt dato må vi finne en alternativ løsning, sier prosjektansvarlig Sissel Olga Pettersen ved Mørkvedbukta skole- og barnehage i Bodø kommune.