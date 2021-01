Liverpool-manager Jürgen Klopp kaller Chelsea-stallen «en gave» til Thomas Tuchel og har samtidig sympati for hans forgjenger Frank Lampard.

Klubblegenden Lampard fikk mandag fyken av Chelsea-eier Roman Abramovitsj etter halvannet år i jobben. London-klubben investerte stort sist sommer, men Lampard klarte ikke å få ut potensialet i troppen.

– Jeg synes Chelsea gjorde en utrolig jobb på overgangsmarkedet i sommer og fikk inn virkelig gode spillere. Ting som dette tar tid. Det er normalt, sier Klopp, som brukte nesten fire år på å vinne sitt første trofé med Liverpool.

– Det er knallhardt å ta den avgjørelsen så tidlig. Abramovitsj gir deg noen sjanser gjennom penger og spillere, men han er ikke verdens mest tålmodige person, fortsetter tyskeren.

Chelsea-stallen består i dag av stjernespillere i fleng, blant dem nykjøpene Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech og Ben Chilwell. Godt nytt for den nye sjefen Thomas Tuchel, mener Klopp.

– Denne Chelsea-troppen er en gave, og jeg er rimelig sikker på at Thomas også ser det slik. For ham er det fantastisk. Dessverre er han en veldig god manager. Jeg har kjent ham lenge og har stor respekt for ham.

Nettopp Tuchel erstattet Klopp som hovedtrener i Mainz og senere i Borussia Dortmund tidligere i karrieren. Fram til desember var han trener for et annet stjernegalleri; franske Paris Saint-Germain.

(©NTB)