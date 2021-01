Reagerer på FHI målsetning: – Kan gi store mørketall

Norge har ikke nådd målet om å analysere ti prosent av de positive prøvene for mutasjoner. Forsker er kritisk til målsetningen og mener alle prøver må analyseres.

Ifølge FHIs ukesrapport som ble publisert onsdag står det at bare 5,2 prosent av alle smittetilfellene de tre første ukene av januar er analysert videre for mutasjoner, også kalt sekvensering.

Ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er målet at alle land skal analysere ti prosent av de positive prøvene for mutasjoner.

Line Vold bekrefter at dette også er målet i Norge.

– Målet om ti prosent eller femhundre prøver i uka ble satt relativt nylig, og omtrent parallelt med at ECDC kom med sin anbefaling. Vi har gjennom en tid nå styrket kapasiteten til å gjøre disse analysene. Den siste uka har vi analysert mellom 100 og 200 prøver per dag, sier avdelingsleder Line Vold i FHI.

Eivind Hovig, som leder Senter for Bioinformatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), er kritisk til målsetningen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har som mål å sekvensere alle prøver som er vist å inneholde virus, sier han.

Vil gi bedre oversikt

Ved å øke andelen positive prøver som blir analysert for virusmutasjoner, vil det gi bedre oversikt over den norske smittesituasjonen. Dette vil også kunne gi regjeringen et bedre kunnskapsgrunnlag når de skal vurdere hvilke tiltak som gjelde i Norge.

Ifølge Vold er det få land som gjør denne typen analyser og overvåker utbredelsen av ulike virusvarianter. I Europa er det Norge, Danmark, Storbritannia og Island som gjør mest av dette.

– Resultatene brukes blant annet til å gjøre risikovurderinger og overvåke smittesituasjonen. Vi må undersøke en god andel slik at vi kan få god oversikt over hva som rører seg. Samtidig er det en del smittede vi ikke oppdager, så vi vil alltid ha noe mørketall, sier Vold.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell sa tidligere i uken at han frykter at den britiske mutasjonen av koronaviruset kan være i ferd med å bli den dominerende varianten i Sverige.

Da var det oppdaget cirka 100 tilfeller av den britiske mutasjonen, 40 færre enn Norge hadde funnet.

Tegnell tror det er store mørketall. Han begrunner det med at bare en prosentdel av de positive prøvene analyseres for mutasjoner.

– Ingen god oversikt

Hovig stiller spørsmål ved at Norge kom sent i gang med å oppskalere letingen etter mutasjoner.

– Det finnes ingen god oversikt over hvilke virusstammer som befinner seg i Norge. Det har knapt blitt gjort noe sekvensering så lenge viruset har vært i landet, og det er først helt nylig at dette trappes opp. Vi burde startet for lenge siden, sier han.

Forskeren mener at vi må ha en kontinuerlig sekvenseringsprosess for å kunne kartlegge hvordan mutasjonene utvikler seg i tid og rom.

– Da vil vi få en forståelse av virusets dynamikk i befolkningen. Det vil også være hjelpsomt hvis det dukker opp nye stammer ved at man kan følge med på hvor raskt de sprer seg, sier han.

– Hva blir konsekvensen av at vi ikke sekvenserer mange nok prøver?

– Det er vanskelig å si noe sikkert om konsekvensene, men det kan føre til store mørketall, sier Hovig.

KRITISK: Eivind Hovig, som leder Senter for Bioinformatikk ved Universitetet i Oslo, mener vi bør sekvensere alle prøver som er vist å inneholde virus. Foto: Privat

«Bedre enn de dårlige»

Forskeren er glad for at vi har trappet opp sekvenseringen den siste tiden, men han mener at innstillingen vi har er feil.

– Å slå seg på brystet og si at vi er bedre enn de andre dårlige er ikke en god målsetning, sier han.

Forskeren mener at vi bør se til Island, som sekvenserer samtlige positive prøver etter mutasjoner. Landet har gjort omfattende undersøkelser av mutasjonene siden starten av pandemien.

– Selv om det er et lite land med liten økonomi, så klarer de det. Det er et spørsmål om organisering, prioritering og økonomi. Vi har råd til det, så jeg kan ikke forstå at vi ikke sekvenserer alle positive varianter, sier Hovig.

Vurderer å oppjustere målet

Line Vold sier at FHI har lett etter mutasjoner og ulike varianter av viruset helt siden epidemien startet.

– Vi er blant de landene som sekvenserer mest i Europa. Likevel ønsker vi å få større kapasitet, og kapasiteten øker raskt nå, sier avdelingslederen.

Vold forteller at det er usikkert når Norge vil nå målsetningen om å sekvensere ti prosent. Det er heller ikke skrevet i sten at de stoppe der.

– I Norge jobber vi nå for ganske raskt å komme opp i det antallet analyser som det ECDC anbefaler for å ha god nok oversikt. Vi vurderer også om vi skal skalere opp ytterligere, sier hun.

Utfordringer

Samtidig er Vold klar på at flere faktorer gjør at de aldri vil kunne på full oversikt over smittesituasjonen i Norge.

– For det første finner vi ikke alle som er smittet. Mange går rundt og er smittet uten å vite det selv, og dermed har vi ingen virusprøve å analysere. Per nå er andelen vi oppdager estimert til litt over 60 prosent, sier hun.

I tillegg forklarer hun at FHI har dårlig oversikt over hvilke virusvarianter som sirkulerer i Europa og resten av verden, fordi få land gjør helgenomsekvensering.

– Antakelig er det flere mer smittsomme varianter som sirkulerer i ulike land enn den engelske, den sør-afrikanske og den brasilianske – vi har bare ikke oppdaget dem ennå, sier Vold.