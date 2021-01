Reagerer på treningsnekt: – Framstår som ren ekskludering

Frisøren kan klippe håret ditt, men å holde to meter avstand til treneren din på et tomt treningssenter er ikke lov. Det får flere til å reagere.

Du kan også ta hudbehandlinger eller få massasje. Men god avstand mellom en personlig trener og en kunde innendørs er altså ikke lov.

– Tiltakene slår i noen tilfeller ut uten noen logisk sammenheng, sier personlig trener og faglig ansvarlig i Sprek Fritid, Martin Norum, til TV 2.

I Oslo og flere andre kommuner på Østlandet har treningssentrene vært stengt siden starten av november som følge av høyt smittepress.

Andre virksomheter som har langt tettere kontakt med folk enn personlig trenere, har imidlertid fått ha åpent. Det gjelder for eksempel frisører og massører, såkalte en-til-en-virksomheter.

HELSE: PT og faglig leder i Sprek Fritid, Martin Norum, sier at selv om man kan være i aktivitet uten treningssenter, er det mange som ikke får til det. Foto: Privat

– Ren ekskludering

Norum reagerer også på at de som rammes av tiltakene, ikke får en skikkelig redegjørelse på hvorfor.

Han understreker at han generelt har stor tillit til norske myndigheter, og at han har respekt for at det er vanskelig å fatte beslutninger i en vanskelig situasjon, og at det kan bli noen uheldige utfall man kanskje ikke tok høyde for ved første øyekast.

– Slik situasjonen er nå, kan ikke jeg og mange hundre andre i min yrkesgruppe trene kundene våre én til én inne på et tomt treningssenter med god avstand og desinfisering av alt som blir berørt, sier han og fortsetter:

– Vi får ikke engang lov til å trene kundene våre utendørs med utstyr kunden selv tar med. Dette gjelder enten kunden har en medisinsk årsak for å trene eller ei.

Fysioterapeuter får imidlertid ha åpent, som i mange tilfeller foregår som opptrening i et treningsrom.

UTETRENING: Nå som treningssentrene er stengt, må mange trene ute. Men det er det ikke alle som kan, sier lege Ole Petter Hjelle. Her trener studenter på Kringsjå i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Når en personlig trener i mange eksempler i praksis gjør det samme med kunden, er dette altså forbudt, sier Norum.

– Når andre yrkesgrupper får holde åpent fordi de er en-til-en virksomheter, fremstår det som ren ekskludering når vår en-til-en virksomhet må holde stengt uten å få vite hvorfor, sier Norum videre.

Paradoks poltur

Det at Vinmonopolet fikk åpne igjen etter nedstengingen i helga har også fått svært mange til å reagere.

Blant annet har det vakt oppsikt at Vinmonopolet har fått lov til å ha åpnet, mens flere barn og unge har måttet være hjemme fra skolen.

Da treningssentrene rundt om i landet ble stengt i fjor høst, dro mange over kommunegrensa for å trene der. Det førte at flere treningssentre ble stengt.

Når det samme skjer når Vinmonopolet stenger, kommer argumentet om at det må gjenåpnes for å hindre at folk reiser, sier Norum.

KØ: Da folk dro over kommunegrensa for å trene på et senter, ble også de stengt. Da folk dro over kommunegrensa for å stå i polkø, som er fra Bekkestua i Bærum, ble Vinmonopolet åpnet. Det er vanskelig å forstå, sier Martin Norum. Foto: Jil Yngland / NTB

– Dette fremstår ikke bare som et paradoks, men som en forskjellsbehandling som er vanskelig å forstå. Derfor er det betimelig å få ordentlige svar på hvorfor det er slik, og det har uteblitt til nå, sier han.

– Mye god helse i vin, si

Bjørn Myhre Nilsen, eier av Olympus Trening i Drammen, er enig med Norum om at PT-timer bør være tillatt.

REAGERER: Bjørn Myhre Nilsen kaller det provoserende at Vinmonopolet får holde åpent, men ikke helsefremmende foretak. Foto: Alfred de Haas / Olympus Trening

Søndag skrev Nilsen et innlegg på Facebook om regjeringens beslutning om å åpne Vinmonopolet:

«Jeg foreslår at absolutt alle de som vil trene på et senter nå, setter seg i bilen å kjører til det nærmeste som er åpent! Da vil vel regjeringen åpne alle treningsentrene igjen slik de gjorde med polet!? Mye god helse i ett glass rødt siiii! Hjææææælp!».

Nilsen ble først intervjuet av Drammens Tidende.

Nilsen sier til TV 2 at han skrev innlegget for å sette på spissen hvordan han tolket regjeringens budskap; at alkohol er viktigere enn fysisk og psykisk helse.

Han opplever at mye press på myndighetene ser ut til å føre til at tiltak endres på, og derfor skrev han det nevnte innlegget.

Han sier videre at det er «utrolig provoserende» at det er Vinmonopolet som får åpne, mens andre virksomheter må vente som følge av smittesituasjonen.

– Jeg mistenker at treningsbransjen ikke har blitt prioritert fordi vi ikke har ropt høyt nok, sier han, som også understreker at politikerne står i situasjoner de ikke har stått i før.

UTETRENING: Myndighetene oppfordrer folk til å gå en tur og være i aktivitet utendørs, men alle kan ikke det, understreker lege Ole Petter Hjelle. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bommer

Lege og førstelektor Ole Petter Hjelle ved Universitetet i Sørøst-Norge frykter at restriksjonene kan være svært uheldige for folkehelsa.

– Jeg er redd for at bivirkningene ved smittevernstiltakene kan være vel så skadelige for helsa vår som selve viruset, sier Hjelle til TV 2.

I likhet med Norum og Nilsen mener Hjelle at han ikke ser noen logikk i at personlig trenere ikke kan ha kunder, mens det får andre en-til-en-virksomheter som frisører og neglesalonger.

Hjelle sier at han støtter at vi må ha tiltak for å begrense smitte i samfunnet, men mener at tiltakene må være så målrettede og treffsikre som mulig, slik at de i minst mulig grad rammer helsa vår på annen måte. Og her mener Hjelle at regjeringen bommer.

LEGE: Ole Petter Hjelle mener restriksjonene har alvorlige bivirkninger. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

– Jeg har forståelse for at folk trenger å klippe håret og få lakkert neglene sine, men det er viktigere for helsa vår å kunne være i bevegelse, samtidig som det er god dokumentasjon på at det har vært lite smitte på treningssentre, sier Hjelle.

– Men kan ikke folk gå ut for å trene?

– Jo, men mange som trener på et treningssenter har kroniske muskel- og skjelettplager, hvor trening er deres behandling for å holde seg friske og fungere i hverdagen. Mange av dem er også avhengig av oppfølging av personlig trenere, sier Hjelle.

– De fleste som bruker et treningssenter eller PT, er ikke muskelbunter som skal få større muskler til badesesongen, men vanlige folk som trener for å ivareta sin fysiske og mentale helse, sier Hjelle videre.

Det at enkelte tiltak ikke framstår som logiske, og at myndighetene ikke kommer med en ordentlig begrunnelse på hvorfor, og på hvilket grunnlag de har tatt disse avgjørelsene, tror han vil kunne svekke befolkningens tillit til myndighetene på sikt.

Og da blir det vanskeligere å få oppslutning om viktige smittevernstiltak i befolkningen, mener Hjelle.

– En del ting er ikke logisk

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det kan bli aktuelt å endre på reglene.

En av årsakene til at 25 kommuner nå lever under strenge tiltak, er for å få oversikt i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog sier at han håper at også personlig trenere får lov til å drive med sin virksomhet "framover i tid". Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Men i Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har treningssentrene vært stengt i tre måneder, lenge før det muterte viruset ble oppdaget.

– Det er en del ting som ikke er helt logiske. Jeg vil minne om at det som er formålet med tiltakene, er å ta ned mobiliteten i samfunnet, med færrest mulige treffpunkter. Det vil slå litt skjevt overfor ulike yrkesgrupper, sier han til TV 2.

Guldvog sier at de «hele tiden» ser om de har gjort riktige avveininger når det gjelder om tiltakene slår skjevt ut.

– Jeg forstår spørsmålet, og jeg forstår at en PT kan si at vedkommende har smittevernfaglig god håndtering av denne situasjonen.

– Vil ikke trening forebygge folks mentale helse?

– Jo, absolutt. Jeg håper at det er en av de tingene som det går an å justere på framover i tid, sier Guldvog.