Carlsen: – Turneringen har vært katastrofal

Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 0,5-0,5

30-åringen spilte remis med svarte brikker mot Fabiano Caruana. Han burde helst ha vunnet for å koble seg på i kampen om sammenlagtseieren i Tata Steel Chess.

– Turneringen har jo vært katastrofal resultatmessig til nå, sier Carlsen til TV 2.

Han åpnet med seier. Den ble etterfulgt av seks strake remiser, før han overraskende tapte mot 18-åringen Andrej Jesipenko.

Rekken brøt han med seier over Nils Grandelius tirsdag. Han ligger på sjetteplass i turneringen, og vil være minst ett poeng bak spillerne i ledelsen når den tiende runden er ferdigspilt.

– 1,5 poeng på de to siste rundene er bra. Det er ikke sånn for meg at det er førsteplass eller ingenting. Hvis jeg klarer å redde en hederlig plassering i turneringen, er det veldig bra. I tillegg er det god trening til alt som skal skje videre, understreker Carlsen.

Rating-problemet

TV 2s sjakkekspert spekulerte på om Carlsen først og fremst hadde verdensrankingen i tankene.

Etter en trøblete start på Tata Steel Chess, er forspranget til Caruana blitt nesten halvert. Nå er det på drøyt 20 poeng.

STJERNEDUELL: Fabiano Caruana og Magnus Carlsen er de eneste spillerne i verden med en rating over 2800.

– Det kan hende at det nesten er viktigere for ham med ratingen. At han har lyst til å forbli verdensener. Selv om han går litt ned i rating med remis, er det viktigere for ham enn om han plutselig skulle gå på et tap her. Det ville vært en katastrofe, minner Maud Rødsmoen om.

Etter partiet svarer Carlsen på det stadig mindre forspranget.

– Det hadde vært fint å vinne noe av det tilbake. Selvfølgelig. Men det tenker jeg at vi ser på etter turneringen, sier han.

Nå kan han maks ende opp med 8,5 poeng i Tata Steel Chess. Før turneringen ble det spådd at man ville trenge rundt ni poeng for å stå igjen som vinner.

Carlsens program 11. runde: Anish Giri (fredag)

12. runde: Radoslaw Wojtaszek (lørdag)

13. runde: Maxime Vachier-Lagrave (søndag) *Svarte brikker i fet skrift.

Trekket som ledet til remis

Caruana gikk bort fra sin vanlige åpning. Først flyttet han frem dronningbonden. Så overrasket han ekspertene – og tilsynelatende Carlsen – da han fortsatte med den katalanske åpningen.

Allerede på trekk tre brukte Carlsen ti minutter før han bestemte seg.

– Det er ganske sensasjonelt, sa Jon Ludvig Hammer om den uvanlig lange tenketiden.

Sjakkeneren så ut til å ha grublet seg frem til gode svar. Etter åpningen hadde han, ifølge sjakkcomputeren, utjevnet Caruanas fordel med hvite brikker. Så gjorde han trekket som endret stillingen brått i Caruanas favør.

Carlsen flyttet dronningen. Nettopp det trekket ledet til at han flere trekk senere ble liggende en bonde under, analyserte ekspertene seg frem til. Derfra og ut så det mer sannsynlig ut med remis, ifølge dem.

– Selv om han står en bonde under, vil han ikke ha problemer med å få remis. Derimot tror jeg at han ikke vil klare å vinne med en bonde under, sa Hammer.

Se analysen her:

– Var det en tabbe eller et offer? Jeg er sannelig ikke sikker. Han har fått det til å se ut som det enkleste i verden å få remis her, sa Hammer senere i partiet.

Etter 42 spilte trekk ble de enige om å ta remis.