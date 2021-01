Du har kanskje sett et par Ford Mustang Mach-E på norske veier, allerede. Fords første "skikkelige" elbil, som er bygget som elbil helt fra bunnen av, kommer til å gjøre det skarpt i Norge. Det er ikke lenge til den vil rulle rundt på norske veier i tusentall.

Ford har helt bevisst valgt å bruke Mustang-navnet på denne bilen. Her utnytter de en bunnsolid merkevare, som mange har et forhold til.

Men selv om Mach-E har noen likhetstrekk med sportsbilen den deler "fornavn" med, er det nå en gang en SUV, og ikke en sportsbil.

Hvis du vil gjøre noe med det, har vi kanskje en løsning for deg.

Sporty SUV

I den engelske byen Preston, i Lancashire, finner vi nemlig Motion R Design. Et firma som spesialiserer seg på å bygge om, style og trimme Ford-modeller.

Enn så lenge har det i stor grad handlet om nyttekjøretøy, som varebilene Transit, Transit Connect og pickupen Ranger.

Nå har de imidlertid laget et stylingkit til Mach-E, også. Det er ganske så heftige greier. Bare se på bildene. Kan du komme på noe helelektrisk som selges i Norge, som ser mer sporty ut, enn dette?

Nye felger, ekstra spoiler på bakluka, ny diffusor og sideskjørt, er noen av endringene Motion R Design har gjort med sin stylingpakke.

Breddet

Det skal sies at grunndesignet til Mach-E, med sin coupeaktige taklinje og aggressive front, gir et godt utgangspunkt å bygge videre på. Det har Motion R Design virkelig benyttet seg av.

Hvis vi starter med fronten, har den fått et ny fanger, en mer aggressiv og tradisjonell grill og en leppe, helt nederst.

I tillegg er bilen breddet, med et såkalt Wide Body-kit. Inkludert her er nye hjulbuer, sideskjørt og fangere både foran og bak.

Nærmere bakken

Den ekstra bredden, bidrar til at bilen ser lav ut. Men noe av forklaringen på at den virker lav, er at den er lav, takket være senkesettet. Lavere tyngdepunkt er som kjent positivt for sporty kjøreegenskaper.

Hekken blir ytterligere framhevet av en spesialdesignet diffusor og en spoiler over bakluka. Fra før har jo Mach-E en takspoiler.

Foreløpig er det ikke frigitt bilder av interiøret, men her blir vi lovet at det kommer et spesialdesignet sportsratt, med flat bunn, nappa skinninteriør og utstrakt bruk av karbon.

Ford kommer med en ekstra sprek variant av Mach-E som heter GT Performance, med nesten 500 hk.

Rask

Motion R Design handler i Mach-E sitt tilfelle om visuelle endringer.

Om du synes en vanlig Mach-E har for dårlige ytelser, trenger du likevel ikke å fortvile. I år kommer en Performance-utgave. Den får 487 hk, dreiemoment på voldsomme 860 Nm - og skal klare 0-100 km/t på litt over 3,5 sekunder.

Inntil videre er det utgaven med 351 hk det er mest fart i. Den heter Mach-E Long Range AWD, og gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Ikke noe sinke, det heller.

50.000 biler i 2021

Produksjonen av Mach-E ble forsinket, på grunn av Covid-19. Men nå jobbes det på spreng. Målet er få ferdigstilt 50.000 biler det første hele produksjonsåret.

En god porsjon av disse vil ende opp i Norge. Akkurat hvor mange, vil ikke Ford si noe om. Men mye tyder på at dette kommer til å bli en av Norges mest solgte biler i 2021.

Prisene på Mach-E starter på 422.000 kroner. Det finnes en rekke varianter, med ulike batteristørrelser og med og uten 4x4.

Så spørs det om noen norske kunder vil sikre seg stylingpakken til Motion R Design.

