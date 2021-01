Vålerenga kan ikke spille Champions League i Oslo - må til Kypros

7. februar skulle Vålerenga i utgangspunktet møtt Brøndby hjemme på Intility Arena, til den første av to 16-delsfinaler i Champions League.

Returoppgjøret var planlagt spilt i Danmark sju dager senere.

Men i dag ble det klart at dobbeltoppgjøret i stedet blir til én enkelt utslagskamp - trolig på nøytral bane på Kypros.

– Planen nå er at kampen spilles 10. februar, på nøytral bane i Larnaca på Kypros. Det ser ut som det er eneste mulighet for å få det til, sier VIF-sportssjef Eli Landsem.

Kampen skal spilles på samme bane som der Molde møtte Qarabag til sin CL-kvalik i september.

For selv om regjeringen sist fredag trosset anbefalingen fra Helsedirektoratet, og kulturminister Abid Raja var tydelig på at det ikke var aktuelt å inndra unntaket fotballen har fra karantene- og innreisereglementet, har myndighetene ifølge Landsem nå gått tilbake på dette.

– Vedtaket er suspendert ut januar, og så skal de ta en ny vurdering etter det. NFF jobber for å få det tilbake, i likhet med alle andre forbund, sier VIF-sjefen.

– Men hvis myndighetene gir klarsignal igjen fra 1. februar - kunne dere ikke da spilt i Oslo likevel?

– Avgjørelsen måtte komme i dag, UEFA kunne ikke la det vente lenger. Det handler om å bestille bane, charterfly og så videre. Det er to lag som skal forberede seg, så avgjørelsen måtte tas i dag. Jeg håper at karantenefritaket trer i kraft så vi slipper karantene når vi kommer hjem igjen, hvis ikke blir det ti dagers karantene, sier hun.

Et annet alternativ Vålerenga og UEFA vurderte var å spille to kamper i Danmark, men også der gjør strenge innreiseregler det umulig.

– Er det en fordel for dere å møte Brøndby på nøytral bane, i stedet for to kamper i Danmark?

– Jeg tror muligheten for å gå videre ville vært større over to kamper, i og med at vi ikke får spilt treningskamper her. Men vi må ta det som det er. Forhåpentligvis kan vi begynne å trene på mandag, sier Landsem.

Hvis treningsnekten videreføres, ser Vålerenga på muligheten for å samle laget sitt i en kohort i nærheten av hjemmebanen Intility.

I så fall er de avhengige av en dispensasjon fra myndighetene. Denne kontakten er det NFF som holder i.

– Vi er ikke i mål med noe, men det innebærer at vi må hente de spillerne som bor med andre inn på hotell og isolere dem, forklarte sportssjefen på mandag.