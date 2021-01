Smitten er halvert siden begynnelsen av januar

Det er så langt meldt 2180 tilfeller i uke tre. Dette er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med uke to hvor 2997 personer ble bekreftet smittet, og en nedgang på 53 prosent siden uke én hvor 4645 personer ble bekreftet smittet.

– Data fra overvåking og modellering viser en betydelig nedgang i smittespredning siste to uker, og en nokså stabil trend i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser og dødsfall gjennom flere uker, står det i FHI sin ukesrapport.

R-tall på 0,6

Smittespredningen vært synkende siden 4. januar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,6. Det betyr at hver person med korona i gjennomsnitt smitter 0,6 andre. Er R-tallet over én er smitten økende i samfunnet.

Siden uke 50 har antall nye innleggelser på sykehus med covid-19 vært relativt stabilt. Det har blitt rapportert mellom 78 til 96 nye innleggelser hver uke.

Totalt har 77.533 personer har fått første dose av koronavaksinen i Norge. 1903 personer har også fått andre dose. Tallene er fra 24. januar. Alle kommuner er i gang med vaksinasjon.

137 tilfeller av muterte virus

Ifølge ukesrapporten er det så langt påvist 135 tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia og to tilfeller av den sørafrikanske variant i Norge.

De fleste smittetilfellene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse. I tillegg har det den seneste uken blitt påvist utbrudd med den engelske varianten ved et sykehjem i Nordre Follo og i Oslo.