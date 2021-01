AstraZeneca til TV 2: Derfor kollapset produksjonen

Sjokknyheten om at Norge og resten av Europa mottar betydelig færre doser av AstraZenecas koronavaksine har skapt store reaksjoner.

Norge skulle motta over 1,1 millioner doser av vaksinen i februar, men får nå bare rundt 200 000.

– Vi har fått ut færre antall doser fra fabrikkene enn det vi hadde håpet på og regnet med, sier Jacob Lund, AstraZenecas kommunikasjonsdirektør i Norden til TV 2.

Selskapet jobber nå på spreng med å finne nye måter å effektivisere produksjonen og den biologiske prosessen.

– Vi jobber hardt med å finne alternative måter å øke tilgangen til Europa, sier Lund.

Avviser spekulasjoner

Legemiddelselskapet skal onsdag ettermiddag delta på et møte med EU om forsinkelsene i leveransene av vaksiner.

En EU-kilde opplyste ved 12-tiden onsdag at AstraZeneca ikke ville delta på krisemøtet, men det ble raskt tilbakevist fra selskapet.

– Vi kommer til å være på det møtet og har ikke hatt planer om noe annet, sier Lund.

EU hadde forventet å motta 80 millioner doser innen slutten av mars, men antallet er nå kraftig redusert til 31 millioner.

Problemer med prosessen

Lund forklarer at årsaken til at AstraZeneca ikke klarer å levere like mange doser som planlagt handler om problemer i produksjonen.

– Det er en lang og komplisert biologisk prosess. Samtidig går alt fort fordi alle vil ha vaksine så tidlig som mulig, sier Lund.

Legemiddelselskapet har flere fabrikker i Europa, men produksjonen har ikke vært like effektiv som man først trodde.

– Det viser seg at vi får ut færre doser på de anleggene vi har i Europa enn det vi hadde håpet på, sier Lund.

– Hva er den konkrete årsaken til det?

– Årsaken handler om flere deler i prosessen. Vi jobber med å se på hvordan vi kan optimalisere de ulike stegene sånn at vi kan få et høyere utbytte av hele den biologiske produksjonsprosessen, sier Lund.

Vurderer å flytte produksjon

AstraZeneca inngikk en avtale med Storbritannia nesten tre måneder før EUs avtale. Leveransen til Storbritannia blir ikke påvirket på samme måte som EU.

– Hvorfor har dere lykkes å levere så mange doser til Storbritannia og ikke til EU?

– De produksjonsanleggene vi har der har et høyere utbytte. Vi ser at det er noen variasjoner mellom de ulike fabrikkene, sier Lund.

GODT I GANG: I Storbritannia er de allerede godt i gang med bruken av AstraZeneca vaksinen. Foto: Ye Aung Thu

På kort sikt mener selskapet at de har begrensede muligheter for å øke produksjonen, men etter hvert kan det være mulig å flytte noe av produksjonen i Storbritannia til EU.

– Når Storbritannia har fått de dosene de har krav på, i forhold til sin kontrakt, kan det være at vi kan flytte produksjon som vi gjør i Storbritannia per i dag til å hjelpe EU, sier Lund.

– Er det noe Norge kunne gjort annerledes for å få tilgang på et større antall doser?

– Det er vanskelig å si. Mitt inntrykk er at norske myndigheter har gjort en skikkelig jobb og vært veldig interessert i å ha en god dialog hele veien, sier Lund.