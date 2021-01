Hkeem (23) om oppveksten: – Jeg måtte vokse opp fort

I lørdagens program av Hver gang vi møtes på TV 2 er det rapperen Abdulhakim Hassane (23), bedre kjent som Hkeem, som hylles på Vestre Kjærnes gård.

Hkeem er kjent for låter som «Fy faen», «Ghettoparasitt» og «Oslo S», og han kan skilte med to Spellemann-statuetter.

Alenemor

I programmet forteller 23-åringen fra Stovner i Oslo åpenhjertig hvordan det var å vokse opp med en alenemor og to søsken i en liten leilighet på Oslo øst.

Hkeem måtte bli fort voksen da faren flyttet til utlandet og de mistet kontaktet. Da var han fem - seks år gammel.

Rapperen kan ikke takke moren sin nok for den oppveksten hun har gitt ham. Hkeem gir moren all ære for sin egen suksess, og det er familien som har drevet rap-artisten fremover.

– Moren min har betydd utrolig mye for meg, og jeg vet ikke hva slags menneske jeg hadde blitt uten henne. Den sterke mentaliteten min og respekten jeg har for mennesker, kommer fra henne. Og det er det som har gjort meg til personen jeg er i dag, sier Hkeem til TV 2.

- Måtte vokse opp fort

Stovnergutten er en målbevisst person, og et år etter at han slapp sin første singel på Universal, vant han Spellemannsprisen for årets låt.

Men veien dit har vært lang og oppveksten var preget av dårlig økonomi da han vokste opp. Men kjærlighet var det ikke mangel på i trebarnsfamilien.

– Selv om vi slet økonomisk var det alltid kjærlighet i leiligheten, men jeg måtte vokse opp fort og ha mer ansvar. Det førte til at jeg måtte ha ambisjoner i livet og at jeg ikke kunne synes synd på meg selv. Jeg ville heller sette et eksempel for familien og vise at alt er mulig, selv om man ble født med «minustegn». Jeg opplevde alt dette som ikke noe annet enn motivasjon, og jeg er fortsatt motivert. Jeg stopper ikke før jeg har nådd alle målene mine, sier Hkeem.

SUKSESS: Hkeem mottar prisen årets låt med «Fy faen» under Spellemannprisen i Oslo konserthus, januar, 2017. Foto: Audun Braastad/Scanpix

- Følge drømmene mine

Hkeems karrierevalg, og det å satse 100 prosent på musikken, kom etter en lengre samtale med moren. Han skjønte fort etter det hvor hans plass var i livet.

- Som de fleste mødre ville hun at jeg skulle ta den sikre veien, altså studere, men etter flere samtaler kom vi frem til at jeg måtte følge drømmene mine. Og det er jeg veldig glad for i dag. Jeg får utrolig mye støtte fra henne, og fra familien min i Ghana, forteller Hkeem.

HYLLES: Agnete Saba, Trygve Skaug, Maria Mena, Arne Hurlen, Staysman og Hanne Krogh klare for Hkeems dag i Hver gang vi møtes. Foto: Micheal Thunem Berglund

Nervøs

Hkeem fryder seg over å være med i Hver gang vi møtes og har funnet sin plass blant de andre artistene på Vestre Kjærnes gård. Men utfordringene står i kø i programmet, og hans tolkning av Maria Menas hit «Hjem til jul» var ikke en lett oppgave.

– Min største utfordring var hvordan jeg skulle covre låta «Home For Christmas». Jeg pleier aldri å være nervøs, og jeg hadde aldri kjent på en sånn type nervøsitet før. Det var en veldig utfordrende låt å synge, og jeg var ikke så særlig fornøyd med opptreden min, men jeg pleier som regel å overtenke det. Og heldigvis endte det med å gå veldig bra, sier Hkeem.

