FHI: Bare personer i risikogrupper og helsepersonell ventes å være vaksinert før sommeren

– Inntil 1. juli vil vi kunne vaksinere risikogruppene og helsepersonell, og vi har da valgt å se bort fra AstraZeneca-vaksinen, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til TV 2 onsdag.

Han var med i FHIs utredningsgruppe som bestemte landets vaksinasjonsstrategi.

Det er langt færre enn hva helseminister Bent Høie (H) har hatt som mål. Han har tidligere uttalt at målet er å vaksinere den voksne befolkningen før sommeren.

Det gikk han imidlertid bort fra, da det tirsdag ble klart at Norge får én million færre vaksinedoser fra AstraZeneca, enn det som var ventet.

– Det gjør at målet om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren kan bli betydelig mer usikkert. Målet kan måtte utsettes med én til to måneder, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

Helseminister Bent Høie sier det er usikkert om vi klarer å vaksinere befolkningen før sommeren. Foto: Terje Pedersen

Samtidig utelukket han ikke at det også kan være at vi får flere gode nyheter de neste ukene og månedene, som vil gjøre målet mulig igjen.

– Det kan skje, men det er fortsatt stor usikkerhet, sa Høie videre.

200.000 doser i februar

Sjokknyheten om at Norge og resten av Europa mottar betydelig færre doser av AstraZenecas koronavaksine har skapt store reaksjoner.

Norge skulle motta over 1,1 millioner doser av vaksinen i februar, men får nå bare rundt 200 000.

Dette på grunn av problemer i produksjonen, ifølge Jacob Lund, AstraZenecas kommunikasjonsdirektør i Norden.

– Det er en lang og komplisert biologisk prosess. Samtidig går alt fort fordi alle vil ha vaksine så tidlig som mulig, sier Lund til TV 2.

Legemiddelselskapet har flere fabrikker i Europa, men produksjonen har ikke vært like effektiv som man først trodde.

– Det viser seg at vi får ut færre doser på de anleggene vi har i Europa enn det vi hadde håpet på, sier Lund.

— Ikke grunn til å endre strategi

— Vurderer dere å endre vaksinestrategi, nå som det kommer færre doser og det blir forsinkelser?

— For å si det en annen måte; da vi var i høsten 2020, visste vi ikke hvilke vaksiner vi fikk. De første kom også før vi trodde. Nå har vi en plan fremover med Pfizer og Moderna. Og vi ser ikke noe grunn til å endre strategien med bakgrunn vi har fått nå, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til TV 2.

– Med AstraZeneca ville vi kunne vaksinert én million nordmenn med to millioner doser, men vi har valgt å se bort ifra denne foreløpig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til TV 2.

Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI. Foto: Stian Lysberg Solum

Han håper derimot at tre andre vaksiner fra henholdsvis Johnson&Johnson, CureVac og Novavax, snart vil være klare og godkjennes i EMA.

– Vi håper de vil komme i løpet av andre kvartal, og kanskje litt før, sier Bukholm.

Tre millioner doser til Europa

Fredag skal EUs legemiddelbyrå EMA bestemme om de skal godkjenne vaksinen til AstraZeneca, som de har produsert i samarbeid i Universitetet i Oxford.

Administerende direktør Pascal Soriot i AstraZenecia sier til La Repubblica at han lover at EU vil få 3 millioner doser til Europa så fort vaksinen blir godkjent.

Deretter kommer det leveringer hver uke i februar. Han sier at målet er å levere 17 millioner doser til EU totalt i løpet av neste måned.

Det er langt færre enn det som selskapet tidligere har sagt. Direktøren mener at en for sen kontraktinngåelse med EU er årsaken til forsinkelsene. Storbritannia inngikk en avtale med legemiddelgiganten tre måneder før EU.

Redusere dødelighet og tapte leveår

Målet med vaksinasjonsstrategien Norge følger i dag, er ifølge Geir Bukholm å redusere dødelighet av sykdommen og redusere tapte leveår.

— Denne beslutningen ble tatt av FHI og var i tråd med de rådene vi fikk fra den eksterne ekspertgruppen innen etikk, sier han.

Dette på bakgrunn av analyser gjennomført av FHIs utredningsgruppe for vaksinestrategi og Oslo Economics.

Da de skulle bestemme hvilken strategi Norge skulle følge, var det først og fremst to strategier basert på epidemiologiske vurderinger og matematiske verktøyer, som ble vurdert:

Vaksinere de eldste først. FHI landet da på alderen 65 år, som en alder som overstyrer andre risikofaktorer.

Geografisk skjevfordeling, betinget av smittetrykk. Det vil si: gi høyere antall vaksinedoser der smittetrykket er størst.

– Mest effektivt å vaksinere de eldste

– Med de vurderingene vi har gjort, som også er støttet av matematiske vurderinger, har vi landet på at den mest effektive måten å optimalisere målsettingen er å vaksinere de eldste først, sier Bukholm.

– Hvorfor det?

– Hvis man da skulle gjort en regional prioritering, så vil det også bety at vi måtte ha brukt halvparten til Oslo, der det har vært høyest smittetrykk over tid. Hvis man skal dekke alle over 65 i Oslo, ville man brukt 80 prosent av vaksinene i løpet av en måned, ville det blitt stopp, sier han, og fortsetter:

– Vi har kommet til at det ikke er en god strategi, det er ikke den som redder flest.

FØRST: Svein Andersen (67) var den første som fikk koronavaksine i Norge på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Her fikk han dose nummer to, og ble den første i Norge som skal være fullt vaksinert mot korona. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Viktig at vaksineringen skjer raskt

Han er klar på at uavhengig av hvilken strategi som er valgt, er det opplagt at det er viktig at vaksineringen kan skje raskt, og at en stor andel av befolkningen lar seg vaksinere.

– Det er viktigere å sikre en rask og bred utrulling av vaksinen for å kunne slippe opp for smitteverntiltak så tidlig som mulig, mer enn akkurat hvilken prioriteringsordning man velger.

Resultatene i de ulike strategiene som har et reproduksjonstall på henholdsvis 0,9 og 1,1 er relativt små forskjeller knyttet til helse, død og ressursbruk, ifølge smitteverndirektøren.

Ved høyt smittepress i befolkningen (for eksempel illustrert ved en høy R) vil nettopp prioritering av de over 65 år være den strategien som gir best helsegevinst og reduserer risiko for død, ifølge smitteverndirektøren.

R står for reproduksjonstall, og viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R=1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.