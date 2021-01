Dette tror Solbakken om Ødegaards rolle i Arsenal

Martin Ødegaard skal spille resten av sesongen på utlån fra Real Madrid til Arsenal. Overgangen ble bekreftet av begge klubber onsdag.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken tror Ødegaard passer godt i Arsenal.

– Arsenal har siden Arsène Wenger hatt tradisjon for å spile en type fotball som tar ganske stor risiko med ball, og de har med ganske mange spillere høyt i banen for å bli sjanseskapende, og der har Martin en av sine styrker, sier han.

– De varierer litt på formasjon, men de har ofte tre sentrale midtbanespillere. Da er det lett at han faller inn i en av rollene der, fortsetter Solbakken.

– Hva er den beste posisjonen til Ødegaard?

– Det kommer litt an på hvordan type lag han spiller på. Hvis du ser på systemet til Arsenal i det siste, er det på en spiss og en midtbanespiller litt bak den spissen. Det er kanskje den siste rollen som passer ham best, men han kan også bekle en av de to balanserende med en spiller som Thomas Partey ved siden av seg. Han kan spille der som en mer oppbyggende spiller. Det er en fordel at Martin kan bekle flere roller, mener Solbakken.

Han mener overgangen vitner om at Ødegaard har stor tro på seg selv.

– Om han ikke ser for seg at han ikke går rett inn på laget, tror jeg han har fått lovnader om jevnlig spilletid. Nå kommer han til en liga som vi i Norge setter aller høyest, så nå får alle sjansen til å følge han enda tettere. Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg, sier Solbakken.

Landslagssjefen mener det er viktig at Ødegaard får rikelig med spilletid.

– Og det er vel bakgrunnen for byttet. Med Champions League-deltakelsen og seriekampene som kommer ganske tett, tror jeg han ville fått spilletid i Real Madrid også, men jeg tror han har hatt noen gode samtaler med Arteta og sikkert fått lovnadene som skal til for å få mer og jevnlig spilletid, sier han.

Den tidligere FC København-treneren tror det kan bety mye for landslaget, som har neste samling i mars, at Martin Ødegaard spiller fast i Premier League.

– Det betyr at vi får en veldig klar spiller i en sentral rolle på det øverste nivået. Martin har allerede en sentral rolle på landslaget, og det kommer han sikkert til å ha i mange år fremover, sier Solbakken.

Overgangen er et lån ut sesongen. Arsenal har ikke fått en opsjon på kjøp.

– Real Madrid er verdens kanskje største fotballklubb, og du gir ikke opp den drømmen eller det berettigede håpet om en dag å spille fast i elleveren der, men det kommer mye an på hva som skjer i Arsenal og Real Madrid nå. Er Zinédine Zidane trener der til sommeren? Har de gjort andre innkjøp? Hvor bra gjør Martin det? Hvilke tanker har klubbene? Hvor mye penger kan Arsenal betale? Det er så mange usikre faktorer her, sier Solbakken om Ødegaards situasjon i den spanske hovedstaden.

Ødegaard skal spille med nummer elleve på ryggen i Arsenal. Debuten kan komme mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær lørdag kveld.