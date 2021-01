Bent Høie hardt ut mot vaksinegigant: – Det er kritikkverdig

AstraZeneca er blitt sterkt kritisert av EU etter å ha varslet en dramatisk reduksjon i vaksineleveransene de har lovet.

Nå går helseminister Bent Høie (H) ut mot AstraZeneca.

– Slik vi forstår situasjonen skyldes forsinkelsen fra AstraZeneca begrenset utbytte i produksjonen hos selskapets europeiske underleverandør. Utbyttet har trolig vært bedre i produksjonslinjer som forsyner andre markeder. Selskapet har imidlertid vært for sent ute med å informere de europeiske landene om sine leveringsprognoser. Det er kritikkverdig, sier Høie til TV 2.

EUs helsekommisær har antydet at vaksineselskapet har favorisert andre land, noe selskapet har avvist.

– AstraZeneca har inngått en rekke avtaler om vaksineleveranser uten fortjeneste. Det er mulig at vaksiner produsert i Europa kan ha blitt eksportert til andre markeder. Vi tror imidlertid det er lite sannsynlig at det er gjort av prishensyn ettersom andre land som mottar vaksiner fra AstraZeneca også har inngått tilsvarende non-profit-avtaler med selskapet, sier Høie.

Norge var forespeilet å få 1,12 millioner doser i februar, men leveransen blir nå trolig på under 200.000.

I EU var forventningen å motta 80 millioner doser innen slutten av mars, men antallet er nå redusert til 31 millioner.

Støtter EU-forslag

EU-kommisjonen har ønsket kontroll over vaksineeksporten. Ønsket om med kontroll med eksport til ikke-medlemmer kommer etter at det er klart at AstraZenecas vaksineleveranser blir forsinket.

– Det er bra at EU tar grep for å sikre transparens i forsyningslinjene og åpenhet om eksport av vaksiner. Dette vil også bedre prognosene for når ulike deler av Europas befolkning vil kunne få tilbud om vaksinasjon, sier Høie.

Helsekommissær Stella Kyriakides sa denne uken at forsinkelsen er uakseptabel og har kommet med en skarp advarsel til farmasigiganten.

Høie sier EUs forslag om mer kontroll handler om åpenhet i forsyningslinjene.

– Eksportrestriksjoner må brukes varsomt. Markedene og forsyningskjedene for legemidler er globale, og vi er avhengig av at forsyningskjedene er åpne for å ivareta tilgangen. Likevel er det situasjoner hvor det er legitimt å innføre eksportrestriksjoner når man ser at tilgangen ikke kan ivaretas godt nok på annen måte. EUs forslag handler derfor om transparens i forsyningslinjene og åpenhet om eksport. Det støtter vi, sier helseministeren.

Håper på flere vaksinekandidater

– Hva skal til for at Norge likevel når målet om å vaksinere alle voksne innen sommeren?

– 22. januar fikk vi betydelig nedjustert prognoser for leveranser i februar og mars. Dette reduserer muligheten vår til å nå målsetningen om å vaksinere den voksne befolkingen til sommeren, selv om det kan komme andre positive nyheter fremover som endrer dette bildet. Én mulighet er at AstraZeneca øker forsyningen av vaksiner til Europa. En annen mulighet er at vi også får tilgang til vaksiner fra vaksinekandidater som kan godkjennes i løpet av våren og forsommeren og at disse klarer å levere flere doser, sier Høie.