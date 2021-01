Kineserne på jakt etter korona i rumpa på folk

I Kina har man begynt å ta koronatester analt, en testmetode som ifølge noen leger er mer presis enn den som gjøres via svelget.

I noen tilfeller har koronapasienter som har vært i ferd med å bli friske, testet positivt på koronatester som er tatt analt etter at de har begynt å teste negativt på tester som er tatt fra svelget, ifølge kinesiske leger.

Nyheten har ført til store diskusjoner.

I en avstemming på det sosiale mediet Weibo, har 80 prosent svart at de ikke vil akseptere testmetoden, melder Washington Post.

– Alle involverte kommer til å bli så flaue, skriver en bruker.

– Ikke like praktisk

Flere kinesiske leger som er positive til testmetoden, mener det er mest fornuftig å kun bruke den under visse omstendigheter, som ved testing på karantenesentere.

Ifølge The Guardian har man også tatt i bruk anale tester hos innbyggere i områder av Beijing hvor det har blitt påvist smitte.

Li Tongzeng, spesialist på smittsomme sykdommer ved Beijing You'an sykehuset, sier at anale tester kan øke antallet smittede pasienter som oppdages.

– Men med tanke på at det selvfølgelig ikke er like praktisk å ta prøver analt som fra svelget, er det for øyeblikket bare nøkkelgrupper, som de som er i karantene, som tar begge, sa han på den statlige TV-kanalen CCTV søndag, ifølge Wahington Post.

Smitteoppblomstring

Kina har den siste tiden opplevd en økning i smittetilfeller. 14. januar meldte landet om det første koronarelaterte dødsfallet på åtte måneder.

Sist gang det ble registrert et koronarelatert dødsfall i landet var i mai.

Kina har stengt ned flere byer og områder etter smitteoppblomstringen.

For en uke siden ble det opplyst at Beijing har registrert de første tilfellene der noen er smittet med det muterte koronaviruset som først dukket opp i Storbritannia.

Ifølge helsemyndighetene i den kinesiske hovedstaden har to personer testet positivt for den mer smittsomme varianten, sier den lokale helsedirektøren Pang Xinghuo til mediene.

Kina feirer snart nyttår, og da er et stort antall migrantarbeidere ventet å vende hjem til landsbyene sine, noe som har ført til frykt for at de bringer koronasmitte inn i områder der det bor mange eldre.