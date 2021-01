Barna tok farvel: – Du vil alltid være en ekte helt, pappa

– Dette var en tale jeg måtte holde så alt for tidlig, sa sønnen Odin Oddekalv.

Klokken 12 i dag tok nær familie og venner farvel med miljøaktivisten Kurt Oddekalv i Fana kirke i Bergen.

– Pappa så de store bildet. At rumpetrollet er like mye verdt som både ørnen og oss mennesker. Pappa lærte oss at alt henger sammen. Han var lærer med stor «l», fortsatte Odin.

Ruben, Odin, Gyda og Mathilde holdt alle minnetale for sin far.

Barnas lovet å fortsette miljøkampen, og eldstesønnen Ruben Oddekalv trakk spesielt frem hvor viktig nærhet til naturen har blitt for hele familien.

– Pappa har lært oss at det er skjønnhet i alt. Til og med døden, sa eldstedatter Gyda.

– Takk for at jeg fikk deg, for at jeg fikk «den rare pappaen». Nå er det min tur å lære bort alt det vakre med naturen, avsluttet yngstedatter Mathilde.

Gikk gjennom isen

Miljøaktivisten døde mandag 11. januar etter å ha gått gjennom isen på Bahusvatnet i Fana.

Oddekalv skal ha forsøkt å redde yngstedatterens hund «Kompis», da han gikk gjennom.

Leder og oppretter av Norges Miljøvernforbund ble 63 år gammel.

Ord til handling

– En røst har stilnet, men vi vet alle hva han ville sagt. En stafettpinne er ført videre. Nå er det opp til oss andre å gjøre ord om til handling. I Kurt sin ånd, sa presten Thor Sommerseth.

BAR KISTEN: Barna bar kisten, som ble fraktet videre med hest. Foto: Siren Henschien / TV 2

Presten trakk frem at Kurt Oddekalv tidlig tok med barna på alt han gjorde.

– Han involverte sine nærmeste i sakene han brant for. Og han var seg selv. Han lignet ikke på noen andre.

«Takk pappa, vi finner deg i fjellene»

Kurt Oddekalv ble ofte kallet «Miljøkrigeren», og var kjent for sitt flammende engasjement for miljøet.

I flere tiår en markant stemme i miljøbevegelsen som med utradisjonelle metoder aldri var redd for å konfrontere politikere eller andre miljøaktivister han mente var for tamme.

«Vi barna kjenner han også like mye som en eventyrer, sjømann, jeger, cowboy, designer, nyskjerrigper, fiskefant, spøkefugl og en sjeldent kunnskaps, dyktig håndverker», skrev sønnen Odin i sitt minneord.

Ruben Oddekalv (t.h.) var ofte med faren på tur.

På kransen fra barna sto det «Takk, pappa. Vi finner deg i fjellene.» Under kisten var det pyntet med mose og tente lys.

Det var sønnen Ruben Oddekalv som oppdaget at faren hadde gått igjennom isen.

– Han har nok prøvd å redde hunden. Det er så typisk han å dø i kamp for å forsøke å bevare noe han er glad i, sa sønnen til TV 2.