Full forvirring om vaksinemøte

Legemiddelselskapet AstraZeneca skal ha trukket seg fra et planlagt EU-møte om forsinkelsene i leveransene av vaksiner. Men AstraZeneca selv avviser at de trekker seg.

En EU-kilde opplyste ved 12-tiden onsdag at AstraZeneca ikke ville delta på krisemøtet senere onsdag, men det ble raskt tilbakevist fra selskapet.

AstraZeneca er blitt sterkt kritisert av EU etter å ha varslet en dramatisk reduksjon i vaksineleveransene de har lovet.

En kilde i EU-kommisjonen beskriver utviklingen som en eskalerende krangel mellom EU og selskapet, ifølge Politico.

Krangelen kommer i etterkant av et intervju med AstraZenecas leder Pascal Soriot tirsdag kveld, der han slo fast at vaksineselskapet ikke er juridisk bundet til å følge en bestemt tidsplan.

– Det er ikke en forpliktelse vi har overfor Europa. Ifølge kontrakten har vi sagt at vi skal gjøre vårt beste, sa han.

EU-kommisjonen undertegnet i august en kontrakt med selskapet på levering av 400 millioner doser.

Erkjenner problemer

AstraZeneca har erkjent at det har vært problemer med leveransen til EU, men avviser at selskapet favoriserer andre land.

I et intervju med den italienske avisen La Republicca svarer selskapets toppsjef Pascal Soriot på kritikken som har kommet.

AstraZenecas toppsjef, Pascal Soriot, erkjenner at det har vært problemer med leveransen av vaksiner. Foto: REUSTERS/ Brenda Goh

Han erkjenner at det har vært forbigående problemer i forskjellige regioner, ikke minst i EU.

Samtidig har Storbritannia, som allerede har godkjent vaksinen, sikret seg større leveranse.

- Men kontrakten med britene ble underskrevet tre måneder før avtalen ble inngått med EU. Så vi har i forhold til Storbritannia hatt tre måneder ekstra til å klargjøre alle forbigående problemer med leveringen av koronavaksinen, sier han.

Høyt vaksinetempo i Storbritannia

Storbritannias mål om å ha vaksinert de første fire prioriterte gruppene innen midten av februar, er realistisk, mener han. Om alt går etter planen, vil britene i mars ha vaksinert 28–30 millioner mennesker.

- Det er statsministerens mål å få vaksinert 15 millioner fram til midten av februar, og det er allerede vaksinert 6,5 millioner. Så det vil lykkes for dem, mener Soriot.

Det er en meget følelsesladd stemning i EU rundt vaksinespørsmålet, ifølge AstraZeneca-sjefen, som er erkjenner at det er komplikasjoner.

Norge skulle mottatt 1,12 millioner doser i februar, men fredag ble det kjent at vi nå kan vente å motta i underkant av 200.000.

- Jeg mener at vi har vært forholdsvis spesifikke med informasjon, men vi er selvfølgelig alle skuffet. Jeg ville gjerne produsere mer, sier han og understreker at han forventer at EU i februar vil få en rimelig mengde vaksine. Anslaget nå ligger på 17 millioner doser.