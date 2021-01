Pfizer: Norge får flere vaksiner raskere

Forsinkelsen til Pfizer ble ikke så langvarig som fryktet. Det betyr at legemiddelselskapet kommer til å levere flere doser til Norge raskere.

Ombygging på Pfizers fabrikk i Belgia førte til at legemiddelgiganten i midten av januar meldte om at vaksineleveranser til alle europeiske land kom til å bli forsinket.

Norske myndigheter ble varslet om at de ville få redusert leveransen fra Pfizer/BioNTech med cirka 20-25 prosent, og at forsinkelsene kunne vare i flere uker.

Men allerede neste uke vil Norge få samme antall vaksinedoser som avtalt, for da er fabrikken oppe og går som normalt igjen.

Etterslep

Denne uken fikk Norge 15 prosent færre doser enn avtalt som følge av ombygging på fabrikken til Pfizer i Belgia, som altså er flere enn det myndighetene fikk beskjed om.

I forrige uke ble det levert omtrent like mange doser som avtalt.

Det opplyser kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge til TV 2.

– Vi trodde først at det skulle leveres enda færre vaksiner, og at forsinkelsene skulle vare lenger, sier han.

Vaksinene som ikke ble levert denne uken og forrige uke, vil bli levert i løpet av februar.

Vil levere flere raskere

I tillegg til å levere etterslepet som følge av ombyggingen på fabrikken, kommer legemiddelselskapet til å levere flere doser raskere enn det norske myndigheter er forespeilet.

Det er godt nytt for vaksineringen i Norge.

Tirsdag sa helseminister Bent Høie (H) at vaksineringen i Norge kan bli to måneder forsinket fordi AstraZeneca vil levere et vaksinevolum i februar som er betydelig lavere enn tidligere prognoser.

– Jeg kan ikke gi noen konkrete tall, men Norge ligger nå an til å få flere vaksinedoser raskere enn det som er avtalt, sier Henriksen.

Henriksen sier at det ikke snakk om voldsomme økninger ut over det som allerede er planen, men at flere doser blir levert raskere.

Han sier at han ikke ønsker å si et eksakt tall på hvor mange flere doser det er snakk om hvis det eventuelt blir problemer med produksjonen.

Totalen er likevel den samme. Norge har gjennom en avtale sikret seg 7,2 millioner doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen.

2 milliarder doser

Årsaken til at Norge får flere doser raskere, er i tillegg til at ombyggingen ved fabrikken har gått enklere enn antatt, er også på grunn av avtalen legemiddelskapet har gjort med det franske selskapet Sanofi. De har inngått en avtale om å produsere mer enn 100 millioner vaksinedoser i år.

Som følge av forbedringene av produksjonen på fabrikken i Puurs i Belgia, har Pfizer tidligere uttalt at de skal klare å produsere 2 milliarder doser i år.

Den opprinnelige planen var 1,3 milliarder i år.

For Norge sin del betyr det at utover i mars og april, øker antallet vaksiner som blir levert, slik som avtalt. Men om det kommer enda tidligere enn det, ønsker ikke Henriksen som nevnt å ikke svare på.

Pfizer produserer koronavaksiner i samarbeid med utvikleren Biontech. De var de første til å få godkjent en koronavaksine i EU.