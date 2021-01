En bisarr årsak gjorde at han ønsket seg ut av fengsel

Moteguru Mossimo Giannullis, mannen til «Full House»-skuespiller Lori Loughlin, søkte om å få bli løslatt fra fengsel og heller sone hjemme i husarrest.

BLE TILTALT: Mossimo Giannulli og Lori Loughlin ble tiltalt for å ha svindlet systemet og betalt døtrene deres inn på University of Southern California. Det førte til fengselstraff og bøter. Foto: Steven Senne

Tirsdag avviste en dommer Giannullis ønske og sa at det ikke var noen «ekstraordinær eller overbevisende grunn» til at han kunne gjøre det.

Det skriver Page Six.

Mente isolasjon og karantene var straff nok

Giannullis kom med sitt ønske i et rettsdokument, der han i midten av januar prøvde å argumentere for å slippe ut av fengsel tidligere.

Han mener selv at han har tilbrakt så mye tid i isolasjon og karantene under koronapandemien at det allerede var som om han hadde sonet hele straffen sin.

Giannulli og Loughlin ble dømt til fengsel og bøter etter den såkalte universitetsskandalen, der 50 velstående foreldre ble anklaget for bedrageri.

Blant annet måtte «Frustrerte fruer»-skuespilleren Felicity Huffmann også sone to uker i fengsel etter å ha betalt skoleplass for sin datter på en prestisjefylt skole.

Fengselstraff og bøter

Paret ble tiltalt for å prøve å svindle systemet ved å betale 500.000 dollar til University of Southern California for å sikre plass til deres to døtre på skolen. Dette tilsvarer rundt 5 millioner norske kroner.

I FENGSEL: Mossimo Giannulli har rundt tre måneder igjen som han må sone i fengsel. Foto: Charles Krupa

Døtrene ble også oppført som rekrutter på universitetets rolag, selv om ingen av deres døtre drev med roing til vanlig.

Loughlin ble dømt til to måneders fengsel og ble løslatt i desember, mens Giannulli fikk fem måneder og er fortsatt i fengsel. Til nå har han sonet rett over to måneder av sin straff.

Begge ble også pålagt å betale hver sin bot. Loughlin betalte en bot på 150.000 dollar, 1,5 millioner norske kroner, og Giannulli betalte en bot på 250.000 dollar som tilsvarer 2,5 millioner norske kroner.