Massearrestasjoner før ny protesthelg

Aktivister, politikere, journalister og fagforeningsledere over hele Russland fikk onsdag politiet på døra.

Politifolkene endevendte leilighetene deres og flere ble deretter pågrepet og satt i arresten.

Leder for den russiske Legealliansen, Anastasia Vasilieva tok det hele med stor ro og spilte Beethoven på piano mens sivilkledde tjenestemenn forkynte ransakelsesordren.

Se opptrinnet:

– Kritisk fase

Russiske myndigheter frykter åpenbart planene om nye demonstrasjoner til støtte for opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj førstkommende søndag og ønsker nå å forhindre dette ved å arrestere lederfigurene.

Forrige helg demonstrerte titusenvis av mennesker i byer over hele landet. Politiet svarte med å arrestere over 3500 mennesker.

Geir Flikke er forfatter av boken «Russlands rebeller» som handler om opposisjonsbevegelsen rundt Navalnyj. Han tror ikke arrestasjonsbølgen vil påvirke oppmøtet søndag.

– De har passert en grense. Demonstrasjonene 23. januar var av et omfang vi ikke har sett tidligere og de fant sted i mange byer. Men forsøkene på å arrestere sentrale personer og nettverksbyggere ser ut til å ha hatt en motsatt effekt. Vi er i en kritisk fase når det gjelder demonstrasjonenes størrelse og politiets voldsbruk, sier Flikke til TV 2.

FORTSATTE Å SPILLE: Fagforeningsleder Anastasia Vasilieva ble onsdag pågrepet og satt i varetekt i to døgn. Angivelig for brudd på koronarestriksjonene i Moskva. Foto: Twitter/@exCheremnova

Tirrer Putin

Navalnyj ble pågrepet i Moskva 17. januar etter fem måneders ufrivillig eksil i Tyskland.

44-åringen ble sist august forsøkt drept med nervegiften Novitsjok under en valgkampturné i Sibir og deretter fløyet til Berlin for akutt medisinsk behandling.

En gransking utført av gravejournalister i Bellingcat, CNN, Der Spiegel og El Pais hevder at en spesiell drapskommando knyttet til den russiske sikkerhetstjenesten FSB sto bak.

Opposisjonslederen er i første omgang siktet for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse ved å reise til utlandet. Det gjorde han altså mens han lå i koma.

Nå er han blitt en reell trussel for Putin, mener Flikke.

– Det at han ble forgiftet, havnet i Tyskland og undergikk intensivbehandling men så kom tilbake, er en tydelig og utfordrende gest mot Putin. Det kan ikke tolkes på annen måte og det er dette demonstrantene stiller seg bak.

Geir Flikke er professor ved Universitetet i Oslo og har skrevet bok om Russlands mest kjente opposisjonspolitiker. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Putins palass

Rett etter arrestasjonen, la Navalnyjs stab av korrupsjonsgranskere ut en video på YouTube, der man for første gang får se bilder av et palass ved Svartehavet som Putin angivelig skal ha fått bygget for seg selv.

Så langt er videoen blitt sett nesten 100 millioner ganger, og har ført til sterke reaksjoner.

Ifølge Navalnys antikorrupsjonsfond FBK, skal palasset ha kostet minst 11 milliarder kroner og er i hovedsak blitt finansiert ved hjelp av skattebetalernes penger.

– Kreml har til nå forsøkt å riste det av seg og fornekte det, sier Flikke.

STORSLAGENT: Putins angivelige palass ved Svartehavet har blant annet egen ishockeyhall, casino og kinosal. Ifølge Navalnyj er det blitt bygget det ved hjelp av et innfløkt korrupsjonsopplegg. Foto: AP / NTB

Nå ser han imidlertid tegn til en større grad av innrømmelse. I et møte med russiske studenter tidligere i uken sa Putin at han kjente til byggverket, men at det ikke tilhørte ham.

– Det Navalnyj gjør her er å samle en bevegelse for Russland, noe som er en direkte utfordring mot det Putin har stått for.

Presset øker

EU og USA øker nå presset på Putin for å løslate Navalnyj.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har varslet at han vil ta opp saken med den russiske presidenten når han besøker Moskva neste måned. En rekke medlemsland tar samtidig til orde for nye sanksjoner mot Russland.

Statsminister Erna Solberg deltok tirsdag på en «digital demonstrasjon» til støtte for opposisjonslederen.

«Europas stemme er sterkere når vi står sammen. Og jeg mener vi nå må stå sammen for å si følgende: vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart slippes fri,» skriver Solberg på Twitter.

Torsdag ettermiddag avviste en domstol i Moskva Navalnyjs anke på varetektsfengslingen. I ytterste konsekvens risikerer Putin-kritikeren nå en dom på tre og et halvt år.

Demonstrasjonen sist helg var fredelig, men hvis Navalnyj nå fengsles i flere år, kan det i verste fall føre til at motsetningene mellom opposisjon og det russiske regimet blir mer preget av vold, tror Flikke.

– Det kan føre til en radikalisering eller provokasjoner fra myndighetene som fremstilles som radikalisering.