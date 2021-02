Disse spørsmålene måtte «Ex on the Beach»-deltakerne svare på

Kanalene bak «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel» ønsker seg begge en mulighet til å be potensielle deltakere om straffeattest. Regjeringen svarer nei.

Søndag kunne TV 2 fortelle at en rekke deltakere i de populære realityseriene «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel» var straffedømte allerede før innspilling.

I et utvalg på fem sesonger «Paradise Hotel» og to sesonger «Ex on the Beach» var 16 av deltakerne domfelt før TV-opptredenen. Det kan også finnes dommer TV 2 ikke er kjent med.

Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery Network, som distribuerer «Ex on the Beach», fortalte samtidig at det var to av åtte dommer de ikke var kjent med fra deres populære realityprogram.

To ukjente dommer

Hun sier det er beklagelig, og at Discovery opplever deltakernes manglende åpenhet om dommene som et stort tillitsbrudd. Samtidig påpeker hun at dette ville vært unngått dersom de hadde hatt anledning til å be om politiattest fra deltakerne, hvilket loven ikke åpner for i dag.

– Det hadde åpenbart vært veldig mye lettere å gjøre en samlet vurdering dersom vi hadde anledning til å innhente vandelsattest også for potensielle TV-deltakere, sier McBride.

Hun får støtte fra kommunikasjonsrådgiver Thomas Horni i Nordic Entertainment Group (NENT), som sender «Paradise Hotel».

«Vi bruker imidlertid store ressurser på å unngå slike situasjoner, og skulle vi finne ut av at en aktuell kandidat er tidligere straffedømt, mister personen muligheten til å delta», skriver han i en e-post til TV 2.

TV 2 har likevel funnet flere dommer mot «Paradise Hotel»-deltakere fra før innspillingen. Horni har ikke ønsket å kommentere TV 2s funn, utover at de kontinuerlig jobber for å forbedre sine castingrutiner.

Han opplyser samtidig at «deltakerne blir stilt konkrete spørsmål om de har tidligere domfellelser og må signere en kontrakt på at de ikke holder tilbake vesentlig informasjon». Deltakerne får også konkrete spørsmål om vold og narkotika, ifølge Horni.

Verken Horni eller McBride vil gå i detalj på hva de leter etter i jakten på deltakere til sine programmer.

– Vi er generelt ganske opptatt av at folk klarer å formidle, også verbalt, det de føler og opplever. Men vi pleier ikke å gå i detalj på hva vi ser etter, nettopp for å sikre at ikke folk skal følge en eller annen oppskrift på hva de tror vi ser etter, sier McBride.

Kropp og sex

TV 2 har likevel fått tak i et spørreskjema som deltakerne i den ene sesongen av «Ex on the Beach» måtte fylle ut som et ledd i castingprosessen.

BER OM ENDRING: Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery sier at de er avhengige av åpne og ærlige deltakere for å få oversikt over deres straffehistorikk. Foto: Per Haugen / TV 2

Der får deltakerne spørsmål om alt fra hendelser i oppveksten, til når de sist var glade.

Mange av spørsmålene handler naturlig nok om ekskjærester, ettersom programmet går ut på å plassere deltakerne i en villa og deretter sende inn ekskjærestene deres.

Videre er det flere spørsmål av seksuell karakter. Her er noen av spørsmålene:

Er du fornøyd med egen kropp?

Får du mye oppmerksomhet fra det andre kjønn?

Hva tenner deg seksuelt hos en av det andre kjønnet?

Har du noen gang hatt sex med en av samme kjønn?

Hvor mange sexpartnere har du hatt?

Hva er din holdning til one night stands?

Hvor ofte har du one night stands / sex med personer du ikke er i kjæresteforhold med?

Fortell om ditt beste ONS (one night stand) og verste ONS. Hvem var det med, når og hvor?

Totalt blir deltakerne stilt åtte spørsmål som handler om kropp og seksualitet. De får også to spørsmål som har med lovbrudd å gjøre:

Har du noen gang slått noen i sinne eller selvforsvar? Hvis ja, fortell hvem og når?

Står du i politiets register? Hvis ja, hva var lovbruddet og når var det?

– Hvorfor er det åtte spørsmål om kropp og sex, men bare ett om vold og ett om straffehistorikk?

– Dette skjemaet er et av flere verktøy vi har for å finne ut av ting som er vesentlig for våre vurderinger av om de er egnet til å være på skjermen, sier McBride.

Ser ikke behov

Totalt sier McBride at deltakerne får spørsmål om sin straffehistorikk inntil fem ganger, både muntlig og skriftlig, underveis i castingprosessen.

– Dette er en tillitsbasert prosess, og manglende mulighet til å innhente vandelsattest har vært problematisert av en samlet TV-bransje i mange år. Vi er avhengige av at de som ønsker å inngå et samarbeid og være på skjermen hos oss, er åpne og ærlige og svarer oppriktig, sier hun.

Selv om både McBride og Horni kunne tenkt seg en juridisk mulighet til å innhente politiattest for potensielle realitydeltakere, er svaret fra kulturdepartementet stadig «nei».

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) understreker i en e-post at «kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester skal kreve at medarbeidere med arbeidsoppgaver som innebærer regelmessig kontakt med mindreårige, må legge fram politiattest ved tilbud om stilling eller kontrakt».

«Departementet ser i utgangspunktet ikke behovet for å utrede ev. nye regler om at produksjonsselskaper skal kreve politiattest utover dette», skriver hun.

McBride er ikke overrasket over svaret.

– Jeg ser også at det ville vært en belastning på et system om man hadde åpnet for det, men det er nå et verktøy vi gjerne skulle ønsket oss, sier hun.