Jo Tessem (48) spiller fortsatt i det engelske ligasystemet

– Jeg trente 40 minutter, hadde legesjekk på fem minutter, stod der i boxershortsen og skrev under kontrakt. Så spilte jeg høyreback dagen etterpå. Jeg hadde aldri spilt høyreback i hele mitt liv.

Slik forteller Jo Tessem om hvordan han for første gang i karrieren fikk en engelsk klubb som arbeidsgiver.

En skulle kanskje tro at det var snakk om amatørfotball, men scenarioet 48-åringen beskriver er i realiteten et ganske annet.

Historien er nemlig fra høsten 1999, da den norske fotballspilleren forlot Molde og Tippeligaen til fordel for Southampton og Premier League.

– De sa at de hadde fulgt meg det siste året, men da tenkte jeg: «Okey, de har fulgt meg det siste året, men jeg spiller høyreback?» Jeg spilte på mange plasser i Molde, både midtstopper, dypt på midten, ving og spiss. Men høyreback eller venstreback hadde jeg aldri spilt. Så det var litt merkelig, sier Tessem.

FLEKSIBEL: Tessem, her i aksjon mot LSKs Pål Strand, spilte i mange forskjellige roller i sin tid i Molde. Men aldri som back. Foto: Daniel S. Lauten.

Rett fra Champions League mot Real Madrid

Kun et par dager i forveien hadde den potensielle Premier League-proffen spilt sin siste Champions League-kamp for Molde, da selveste Real Madrid vant 1-0 i Rosenes by.

På tribunen den onsdagskvelden i Romsdal satt representanter fra nettopp Southampton, og Tessem dro til den engelske sørkystklubben for å se på forholdene den påfølgende fredagen.

KASTET UTI DET: Jo Tessem debuterte i Premier League dagen etter han landet i England. Foto: Lennart Månsson / BILDBYRÅN

– Jeg endte opp med å komme over, skrive under og spille neste dag. Uten å ha med meg fotballsko eller leggbeskyttere eller noe som helst. Det gikk fort, ler han.

Selve kontraktseansen den fredags formiddagen ble nemlig en kamp mot klokken for Premier League-klubben, som skulle ut i aksjon mot Tottenham dagen derpå.

– Da jeg kom til treningsanlegget i ellevetiden, drev alle og ventet. Jeg kom inn i lunsjrommet, og Dave Jones som var manager på den tiden reiste seg opp, tok meg i hånden og sa «hi, I’m the manager, and you’re playing tomorrow». Det var det jeg fikk.

– Så måtte jeg bare si at jeg ikke hadde skrevet under kontrakt ennå, og at jeg bare var der for å se på en kamp og bestemme meg. Men han spurte om jeg kunne trene litt, jeg fikk lånt sko og fikk komme inn. På den tiden var det slik at du kunne spille kamp dagen etter dersom du skrev under før klokken tolv på fredagen …

En time senere hadde Tessem altså gjennomført en kort treningsøkt og skrevet kontrakten kun iført undertøyet.

– Jeg visste ikke helt hva jeg bega meg ut på da vi dro. Det var veldig impulsivt, men det var lettere på den tiden. Jeg var singel og bodde for meg selv, så det var ikke så mange andre enn meg selv å bry meg om, forteller han.

«Ginola stoppet av norsk politi»

Dagen etter satt Tessem i garderoben og forberedt seg til kamp ved siden av storheter som Matthew Le Tissier og Mark Hughes. Han innrømmer at han var spent, men det var mest på grunn av posisjonen han ble gitt.

– Jeg kom litt uforberedt, men noen ganger kan det være best å være litt uforberedt. Men jeg brydde meg egentlig ikke så mye om det. Jeg tror det hjalp veldig at jeg hadde spilt Champions League. Den siste kampen var jo mot Real Madrid, så de der blir kanskje litt smågutter igjen i forhold til det jeg hadde vært med på. Jeg tror det hadde vært en helt annen inngang til det hvis jeg ikke hadde spilt Champions League, forteller Tessem.

SUPERSTJERNE: David Ginola fikk det tøft mot en nordmann som aldri hadde spilt i ligaen før. Foto: Max Nash/AP

Debuten gikk imidlertid strålende, da Tessem temmet en så god spiller som David Ginola, som sesongen i forveien hadde blitt kåret til den beste spilleren i hele Premier League. Og ettersom Tessem i realiteten kun hadde permisjon fra sin jobb som politimann i Oslo, var overskriften i norske medier i realiteten aldri truet.

«Ginola stoppet av norsk politi» skrev VG i sin omtale av Tessems debut i Premier League mot Tottenham 20. november 1999.

– Ginola ble tatt av etter 57 minutter, tror jeg. Så det var vel derfor den overskriften kom, mimrer den tidligere Premier League-spilleren.

Sluttet med fotball før militæret

Som 27-åring var Tessem på dette tidspunktet plutselig Premier League-spiller med fersk Champions League-erfaring, en karrierevei som langt ifra var gitt da han fem år tidligere spilte for Ørland Ballklubb nedover i divisjonssystemet i Trøndelag.

– Jeg sluttet med fotball i en periode da jeg var yngre. Jeg begynte i militæret, og kom meg etter hvert gjennom en befalsutdannelse. Da hadde jeg ikke tid til fotball, så jeg sluttet vel egentlig. I en toårsperiode tok det litt mye tid med jobbing og militæret, forteller han.

Da Tessem så flyttet til Oslo for å begynne på politihøyskolen som 22-åring, begynte det så å krible litt i beina på ny.

– Jeg tenkte at jeg kanskje skulle begynne å spille litt fotball igjen, så jeg ringte både Lyn og Vålerenga, forteller han.

Det angrer han neppe på i dag, for i Lyn kunne politistudiene kombineres med fotball i toppen av norsk fotball. I 1998 dro han videre til Molde, før det altså ble Premier League-evmentyr fra 1999 og utover.

SCORET I CUPFINALEN: Jo Tessem runder Morten Bakke og setter inn ledermålet for Lyn på Ullevaal i 1994-finalen. Molde skulle slå tilbake, og senere også bli Tessems nye arbeidsgiver. Foto: Aleksander Nordahl/NTB Scanpix

Gikk fra glamorøse Molde til hundehus på Englands sørkyst

Totalt ble det 130 kamper, 18 scoringer (henholdsvis 110 og 12 av dem i ligaen) og fem sesonger med Southampton i Premier League på mannen som kunne brukes overalt.

– Det var morsomt, og det var mye forandringer. Jeg var her i seks år, med åtte managere. Da blir det litt rotete i perioder, men det er sånn klubben har vært og er fortsatt, forteller han.

STERK SKANDINAVISK KONTINGENT: Tessem var en av mange skandinaver i Southampton på denne tiden. Her med den svenske fotballegenden Anders Svensson i 2001. Foto: Björn Lindgren / BILDBYRÅN

For selv om overgangen fra Tippeligaen til Premier League var et steg opp sportslig, var fasilitetene som møtte nordmannen på sørkysten langt ifra de mest glamorøse.

– Treningsbanen var ganske bra, men selve anlegget var gamle hundehus som de hadde bygget om til garderober. Det var ikke noe styrkerom, det var ikke noe som helst. Jeg kom fra Molde, som hadde stadion med styrkerom i naborommet til garderoben. Så du begynte jo å lure på hva de drev på med. Det var veldig avslappet. Så lenge de hadde 20 poeng til jul, var de «happy», sier Tessem.

I det som var en helt annen tid enn nå, hadde han sågar også selskap av 21 landsmenn på engelsk fotballs øverste divisjon i debutsesongen 1999/00.

– Vi må gi litt kreditt til norsk fotball. Jeg tror både Tippeligaen og klubbene i den var mye sterkere, og da produserte vi spillere som var gode nok til å spille i utlandet. Det hjelper når du har noen som går foran deg og du kan sammenligne deg med andre, forteller han.

ETT AV TOLV MÅL I PREMIER LEAGUE: Tessem stiger til værs og stanger inn scoring mot Arsenal på Highbury i februar 2002. Foto: Richard Lewis/AP Photo

Nordmennene i klubben hjalp ham

Tessem er også klar på at det å ha Claus Lundekvam og Trond Egil Soltvedt å lene seg på i Southampton da han ankom klubben var en stor fordel.

LAGKAMERATER: Trond Egil Soltvedt og Claus Lundekvam fotografert ved havnen i Southampton i 1999. Foto: Madland, Håvard/NTB Scanpix

– Jeg skulle over og se en kamp en helg, og endte opp med å skrive kontrakt på fire år og åtte måneder. Det var juleperiode, og jeg hadde ikke noe tid til å finne meg noe sted å bo. Jeg bodde på hotell i fire måneder. Alt gikk rundt. Da er det kjekt å ha noen der som kan guide deg litt. Det er noen feller du ikke skal gå i. Du må lære deg litt kultur og lære deg hva som er sjargongen i klubben. Da hjalp det å ha både Claus og Trond der, forteller han.

Inneværende sesong har kun to nordmenn - Sander Berge og Martin Ødegaard (som fikk sluttminuttene i Arsenals 0-0-kamp mot Manchester United lørdag) - spilt Premier League-fotball.

Men når man i dag tar for seg listene over aktive norske fotballspillere i England, må man på langt nær heller ikke avskrive Jo Tessem der.

BEREIST: Jo Tessem ble aldri Örgryte-spiller, men reiste i stedet tilbake til England i 2009. Foto: Adam Ihse/Scanpix Foto: Adam Ihse / Ntb / Les mer MED FLAGGET PÅ BRYSTET: Jo Tessem spilte ni A-landskamper for Norge. Foto: Morten Holm, Scanpix Foto: Morten Holm Les mer JUBEL: Lyn og Jo Tessem jubler etter en scoring av Kim Holmen. Fra venstre Tomasz Sokolowski, Jo Tessem, Magnus Powell, Fredrik Dahm og Lars Kristian Eriksen. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud Les mer

Gjorde comeback i England i Bournemouth

For selv om 48-åringens tid på toppnivå i engelsk fotball var over for snart 17 år siden, er det på langt nær slik at den gamle midtbaneeleganten har lagt skoene på hyllen.

Etter å ha tilbrakt noen nye sesonger i Lyn på midten av 2000-tallet, vendte Tessem nemlig tilbake igjen til England som 36-åring i 2008. Med engelsk kone var valget enkelt, og sørkysten lokket ham tilbake igjen til landet han hadde endt opp med å bli glad i.

For 13 år siden, i januarvinduet 2008, signerte den tidligere Premier League-profilen en korttidskontrakt med Bournemouth, som den sesongen rykket ned fra League One til League Two. Skade satte imidlertid en stopper for noen Bournemouth-karriere det går gjetord om.

– Jeg var på et ganske bra nivå da jeg kom fra Lyn, men League One er en veldig vanskelig divisjon å spille i. Jeg passet liksom ikke inn. Og av en eller annen grunn fikk jeg en skiveprolaps i ryggen av en eller annen grunn. Det hindret vel det som skjedde i Bournemouth, og satte meg litt ut av spill. Jeg fikk ikke bidratt med så mye jeg hadde håpet, forteller den slepne og lekne midtbanespilleren.

FLERE PERIODER I LYN: Tessem vendte tilbake til Oslo-klubben i 2005-2007, og slo blant annet kommende seriemester Brann 6-0 i sin siste sesong. Han spilte også for klubben da de startet opp igjen i lavere divisjoner noen år senere, da som bosatt i England. Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix.

Fyller 49, men spiller fremdeles

Skaden i Bournemouth betød farvel til de profesjonelle divisjonene i England, og 2008 ble det siste «ligaen» så til nordmannen.

Men tro ikke at Tessem har ligget på latsiden siden av den grunn. Etter å ha spilt for klubbene Totton & Eling og Eastleigh de første årene, har han nemlig de siste sesongene holdt seg aktiv i Wessex Football League-klubben Hythe & Dibden.

– Jeg spiller for å holde meg i form, for jeg synes det er litt kjedelig å jogge. Jeg har vært så heldig at jeg ikke har så mange skader, sier mannen som fyller 49 i slutten av februar.

Fakta: Jo Tessems karriere Alder: 48 år

Født: 28. februar 1972 i Ørland

Posisjon: Alt

Nåværende klubb: Hythe & Dibden





Lyn, 1994-1997 Molde 1998-1999 Southampton 1999-2005 Lyn 2004 (lån) Millwall 2004 (lån) Lyn 2005-2007 Bournemouth 2008 Eastleigh 2010 Lyn 2010 Totton & Eling 2010-2018 Trener: Totton & Eling 2008-09





A-landskamper: 9 kamper

Laget hans befinner seg på niende nivå under Premier League, i de mer perifere delene av engelsk fotball, men rutinerte Tessem er klar på at nivået ikke er til å kimse av.

– Det er bra nivå. Flere spillere i den ligaen får ganske godt betalt for å spille der. Det er morsomt, jeg holder meg i form. Man trener nesten aldri, man spiller bare kamper. Og det er jo «hundre» kamper i året, så det er nok av kamper, sier han.

En liten halvtimes kjøretur fra St. Mary’s Stadium - på andre siden av elven og selve sentrum i Southampton - har Tessem nå sin hjemmebane på en bane som heter Clayfields. Det vil si; Akkurat i øyeblikket er klubben hans, som de fleste andre foruten dem i toppen av engelsk fotball, hardt rammet av koronapandemien.

– Det siste året har dessverre vært helt håpløst med lockdown. Alle lavere divisjoner utenom de profesjonelle ligaene får ikke spilt. Barnefotball og idrett generelt har tapt veldig på den lockdownen i England, forteller fotballspilleren og familiefaren.

GIR SEG IKKE: Jo Tessem poserer med Hythe & Dibden-drakten. Foto: Facebook (Hythe & Dibden)

Utelukker ikke ny sesong

Tessem er usikker på fortsettelsen av inneværende sesong, og utelukker ikke at han snører på seg skoene (forhåpentligvis hans egne denne gang, i motsetning til den første helgen som Southampton-spiller for 21,5 år siden) også den sesongen han fyller 50.

– Vi spilte noen kamper før jul, så hadde vi en lockdown i desember, og etter jul har det vært helt stengt. Det spørs om det blir noe mer fotball i år. Sesongen i fjor ble også avlyst etter hvert.

I NYE STRIPER: Tessem har byttet ut Southamptons røde med Hythe & Dibdens grønne striper. Her i aksjon mot Stockbridge i Russel Cotes Cup i 2019. Foto: Carl Anka, The Athletic.

– Men du er klar for 21/22-sesongen?

– Hehe. Vi får se. Jeg er med å trene i hvert fall. Så får vi se, smiler 48-åringen.

Som man altså ikke skal se bort ifra at blir å finne på engelske fotballbaner også etter at det åpnes opp for ballspill igjen nedover i divisjonene.

PS! Intervjuet med Tessem fant sted i spesialutgaven av denne ukens Premier League-podkast. Der forteller fotballspilleren blant annet også om trollmannen Glenn Hoddle, hvorfor han aldri ble RBK-spiller, hvordan supporterne satte sitt preg på en lagkamerat i Millwall-tiden og en herlig øl-kveld med selveste Roberto Carlos.