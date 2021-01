Sp ber om vaksinekalender til folk flest: – Vi trenger noe å strekke oss etter

Marit Arnstad (Sp) mener helseminister Bent Høie og regjeringen må vise mer åpenhet og tilgjengeliggjøre en vaksineplan for folket.

I Danmark har Sunnhedsstyrelsen, søsterorganisasjonen til Folkehelseinstituttet i Norge, publisert en vaksinasjonsskalender som viser en oversikt over gjennomført, planlagt og forventet vaksinering.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener regjeringen gir for dårlig informasjon og peker på hva danskene har gjort.

– Vi trenger noe å strekke oss etter. Det begynner å tære på folk nå. For å holde oppe motivasjonen tror jeg det er helt nødvendig nå med en helt annen åpenhet og at regjeringen tilgjengeliggjør all informasjon på en forståelige måte, sier Arnstad til TV 2.

Hun etterlyser en vaksinekalender med en plan for når folk kan forvente vaksine. Planen skal revideres underveis.

– Høie og regjeringen må vise en helt annen åpenhet om tidsplanen enn det som har vært så langt. En vaksinekalender som viser veien frem. Jeg ønsker en åpen kalender som viser når alle kan forvente å få vaksine. Folk må ha en anelse av når ting blir normalisert, sier Sp-toppen.

ÅPENHET I DANMARK: Slik ser danskenes offentlig plan for vaksineringen ut. Foto: Skjermdump Sunnhedsstyrelsen

– Danskene må endre planen underveis, men de gir befolkningen en pekepinn. Så kan de ikke gjøre noe med at det skjer uventet ting, men pekepinnen og målet å strekke seg etter er så viktig for at folk skal holde motivasjonen oppe.

– Mer åpenhet

Arnstad sier det selvfølgelig må være forbehold i kalenderen, men at folk må få noe konkret å forholde seg til.

– Er sommeren juni, juli eller august? Det må være mulig å angi noe. Jeg tror dette er en av tingene som må til for at folk skal komme seg gjennom den nedstengningen som nå er.

– Regjeringen vil nok si at vi har den planen og Høie si at vi kommuniserer, men de må være tydeligere og det trengs mer åpenhet, sier Sp-toppen.

Hun mener regjeringen også må være åpne opp når og hvor mange doser vi kan forvente oss.

– Nå har vi fått en skuffende beskjed, men regjeringen må være åpne om hvor mye vi kan forvente av Moderna og Pfizer. Det er selvfølgelig usikkerhet rundt ting, men det er bedre å være åpne hele veien.

Regjeringen viser til FHI

Helse- og omsorgsdepartementet har fått følgende spørsmål fra TV 2.

Hvor er vår vaksinekalender? Hvorfor har ikke Norge hatt dette på samme tidspunkt som Danmark? Når kan vi vente oss vår kalender?

Departementet viser til Folkehelseinstituttet, som foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.