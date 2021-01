Kontroversiell norsk Covid-film tar av på nett – dette sier skaperen

Kontroversiell film om korona-pandemien går viralt på nett. Mannen bak sier at den er laget fordi «mange ikke får svar på sentrale spørsmål om covid-19 og lockdown».

20. januar ble en video med tittelen «Covidfilmen 2020 - Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden» lastet opp på Youtube.

I filmen, som varer i over 30 minutter, blir det lagt frem en rekke påstander om koronapandemien, som har fått kritikerne til å stille seg i kø.

I videoen problematiseres en rekke sider ved myndighetenes håndtering av pandemien. Blant annet tar den opp det som hevdes å være et overdrevet fokus på smittetall og hvordan den såkale PCR-testen angivelig ikke er til å stole på.

Videoen har blitt kritisert av flere for å være for lemfeldig med fakta. Faktasjekkerne i Faktisk.no skriver at den har «en rekke feil».

Filmselskap kjøpte domene

Den eneste identiteten som fremgår i forbindelse med videoen, er Youtube-brukeren som har lastet den opp: ViktigViten.

I videoens beskrivelse er det lagt inn en lenke til nettsiden viktigviten.no, der skaperen har publisert en liste med referanser til kilder som er brukt i filmen.

Domenet viktigviten.no ble registrert av selskapet Filmduken AS 19. januar 2021. Det er dagen før videoen ble lastet opp på Youtube.

TESTREGIME: Korona-testingen er et gjennomgående tema i filmen. Foto: Skjermdump

Filmduken AS ble ifølge Brønnøysundregistrene registrert i 2018, og har i årene etter hatt svært liten aktivitet. Ifølge selskapets årsrapporter for 2018 og 2019 har selskapet samlet sett hatt inntekter på 297 kroner i løpet av disse to årene.

Selskapets eier og kontaktperson heter Ingmar Ellefsen.

– Mange ønsker covid-svar

Da TV 2 tok kontakt med Ellefsen bekreftet han på telefon at han hadde lastet opp videoen på Youtube. Ytterligere spørsmål ba han om at vi sendte på e-post. TV 2 sendte over åtte spørsmål.

I sitt svar, hvor han svarer på noen av spørsmålene, skriver Ellefsen at han svarer på vegne av gruppen ViktigViten. Han sier at gruppen er et initiativ bestående av mange personer.

TV 2 har spurt hvem disse er og hvor mange gruppen består av, men dette ønsker Ellefsen ikke å svare på.

FRYKT: Et gjennomgående tema i filmen er spørsmålet om pandemiens farer er overdrevet. Foto: Skjermdump

– ViktigViten jobber for å få gjort viktig informasjon tilgjengelig og forståelig. ViktigViten tar i mot henvendelser fra enkeltmennesker og grupper.

Ellefsen skriver at gruppen han representerer ble bedt om å lage Covidfilmen, og at den er laget på frivillig basis.

– Mange mennesker uttrykker at de ikke får svar på sentrale spørsmål om covid-19 og lockdown. Dette er bakgrunnen for at ViktigViten takket ja til å lage denne filmen etter å ha mottatt flere henvendelser. Alt arbeid gruppen har utført, har vært basert på frivillighet, skriver Ellefsen.

«Pinlig vås»

Den kjente forfatteren og bloggeren Gunnar Tjomlid har i et omfattende blogginnlegg omtalt videoen som «et sammensurium av faktafeil og pinlig vås».

KRITISK: Forfatter og blogger Gunnar Tjomlid hevder at videoen har mange faktafeil. Foto: PRIVAT/Gunnar R. Tjomlid

Tjomlid har i nærmere 15 år blogget om alternativbransjen, vaksinemotstandere og det han kaller konspirasjonsteoretikere. På bloggen «Saksynt» er han kjent for å gjøre bakgrunnssjekker av påstander som fremkommer i disse miljøene.

Han sier at denne typen videoer ikke er noe nytt fenomen, men at han likevel vil betegne det som en skremmende trend.

– Med dagens teknologi er det enkelt for nesten hvem som helst å produsere innhold, enten det er nettsider/nettaviser eller videoer, som ser seriøse og profesjonelle ut, men som er fulle av faktafeil. Det at noe ser seriøst ut, og de viser til en lang liste med referanser, gjør at en del dessverre sluker dette rått, sier han til TV 2.

Filmskaperen vil ha debatt

Tjomlid kaller kildebruken til filmskaperne er sjokkerende.

– I stor grad viser de til nettsider og videoer som er produsert av alt fra høyrevridde til høyreekstreme aktører med en lang historikk i å spre konspirasjonsteorier uten rot i virkeligheten, sier han.

KILDER: Ifølge Faktisk.no er flere av påstandene i videoen direkte feil. Foto: Skjermdump

Ellefsen ønsker ikke å kommentere kritikken direkte, men sier på generelt grunnlag at ViktigViten ønsker å løfte en debatt.

– Filmen er et forsøk på å bringe frem informasjon som forhåpentligvis kan bidra til større klarhet og gi noen svar. Kanskje kan den også sette i gang en konstruktiv debatt? spør Ellefsen.

Nekter å svare faktasjekkere

I faktasjekken som Faktisk.no har gjort, skriver de at Ellefsen ikke har svart på henvendelsene de har sendt ham.

Til TV 2 skriver Ellefsen at faktasjekkerne heller ikke kommer til å få noe svar.

– ViktigViten har lagt ut referanser til informasjonen som presenteres i filmen slik at folk selv kan lete opp kildene, lese informasjonen og selv ta stilling til innholdet. Av den grunn kommer ikke ViktigViten til å besvare henvendelser fra eksterne faktasjekkere, skriver han.