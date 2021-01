Mats Trygg ny trener i Manglerud Star: – Passer perfekt

Duoen har tatt over Oslo-laget som en midlertidig løsning ut sesongen.

MS-keeper Lars Haugen er strålende fornøyd med å få sin landslagskollega som trener.

– Jeg tror det er en perfekt fit. En ting er erfaringen og alt han tar med seg fra karrieren, men også interessen han har for hockey og gløden. Han brenner for det, og vi er heldige som får han som trener, sier Haugen til TV 2.

FORNØYD: MS-keeperLars Haugen har spilt med sin nye trener i en årrekke på landslaget. Han er strålende fornøyd med signeringen. Foto: Tore Meek

Trygg sjef

Mats Trygg ser frem til å få mer ansvar i moderklubben, og setter pris på at han er ønsket i rollen.

– Det er veldig gledelig. Jeg føler tillit i gruppa og selv om det ikke er helt nytt at jeg gir beskjeder på isen blir det i en enda tydeligere rolle. Nå skal vi gjøre det vi kan for å styre opp dette her, sier hockeyveteranen til TV 2.

SAMARBEID: Norges målvakt Lars Haugen og Mats Trygg stopper forsøket fra USAs Trevor Lewis under VM-kampen i ishockey mellom Norge og USA i 2015 Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Haugen foreslår spøkefullt å signere Mats Trygg (44) i fem nye år. Han er altså ikke så bekymret for å få kompisen som sjef.

– Det tror jeg går veldig fint. Vi tør å si fra til hverandre og jeg håper han bare fortsetter å være seg selv, sier den tidligere utenlandsproffen.

En vitaminpille etter en blytung periode

Etter en trøblete sesong for Mangerud Star virker det som den nye løsningen kan gi Osloklubben et etterlengtet løft.

– Jeg tror absolutt det blir en vitaminpille inn i garderoben. Det er merkbar forskjell etter at de kom inn. Inntrykket mitt er at det er bedre energi i laget allerede, sier keeperen.

TUNG SESONG: Joachim Hermansen ser frem til å spille kamper igjen med nye trenere i boksen. Foto: Fredrik Hagen

Også MS-kaptein Joachim Hermansen er tilfreds med det nye trenerteamet.

– Inntrykket jeg sitter med er at alle er fornøyde. De kjenner laget fra før selv om det ikke har vært lett å få til trening i denne perioden så har det fungert bra, sier han.

Manglerud Star har vært hardt rammet av koronaviruset med 16 smittede spillere. Nå begynner laget å bli klare til å trene sammen igjen, så fort regjeringen tillater åpning i toppidretten.

Spilte sammen på landslaget

Den tidligere målvakten, André Lysenstøen, har vært assisterende trener i klubben de siste par årene.

Det nye trenerteamet har kjent hverandre i mange år, de har også spilt sammen på landslaget. Trygg har stor tro på det nye samarbeidet.

– André er flink, så skal jeg bruke den lille erfaringen jeg har for å få dette til. Vi vil jobbe for å være tydelige, sier 44-åringen, som har kontrakt med MS ut neste sesong.

FRA GAMLE DAGER: Her er tidligere keeper André Lysenstøen (tv), Tommy Jakobsen og Mats Trygg sammen i ishockey-VM i Halifax i 2008. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Etter det TV 2 erfarer mistet David Livingston jobben på økonomisk grunnlag, noe som har gjort at det ikke er penger til å hente trenere utenfra.

Nå blir det Trygg og Lysenstøen som skal løfte MS ut av den tunge perioden.