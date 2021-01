Markus Bailey flytter til USA: – Vet ikke hvor lenge jeg blir værende

Så snart koronarestriksjonene letter, letter også programleder Markus Bailey (28) fra norsk jord og setter kursen mot USA.

28-åringen har virkelig fått vist det norske folk hvilken allsidig type han er de siste månedene. Først som Elgen i NRKs Maskorama, og nå som forpakter på i TV 2s Farmen kjendis. Men det stopper ikke her, for Bailey har nok et prosjekt på lur.

Celebre investorer

For en tid tilbake begynte han nemlig å jobbe i spill- og teknologiselskapet Portal One.

Selskapet, grunnlagt av brødrene Bård Anders Kasin og Stig Olav Kasin, har utviklet et nyskapende, interaktivt mobilspill som de håper kan bli en hit over Atlanteren. Bailey er med som spillets programleder.

– Portal One driver med det som kalles «hybrid gaming», som er en blanding mellom TV og spill. Så nå blir jeg med dem til USA for å satse, forklarer Bailey til God morgen Norge.

Videre forteller han at selskapet har fått inn svært gode investorer, blant andre Scooter Braun – Justin Biebers og Ariana Grandes manager.

– Vi håper jo på at det kan dukke opp noen celebre gjester, sier Bailey lurt.

Se hele God morgen Norges intervju med Markus Bailey i videovinduet øverst i saken.

Tester i Norge

Foreløpig har det testet konseptet hjemme i Norge, og han oppfordrer de som vil til å ta del i den nye måten å spille på.

– Det synes jeg er kult, at vi tester i Norge og ser an markedet her. Så hvis folk har lyst til å være med, så er det bare å søke opp Portal One, og prøve å slå Marte Bratberg i et spill, forklarer han.

Bailey er halvt amerikansk, så pass og språk er allerede på plass. Han innrømmer dog at å bo i Los Angeles blir en helt ny opplevelse.

Kjæresten blir med

På spørsmål om hvor lenge han tenker å være der borte, har han ikke noe veldig konkret svar.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir værende. I første omgang tenker jeg at jeg blir der borte i ett år, og får Portal One til å bli kjempesvært og kult, også får vi se derfra.

Og kjæresten, Marie, blir med på reisen.

– Hun blir ferdig med masteren nå til sommeren, så får vi se om hun skaffer seg jobb der borte eller hva som skjer. Det der vet man ikke helt hvordan blir når det er USA, men vi får satse på at kjærligheten holder og at alt blir bra, sier Bailey og humrer.