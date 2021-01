Verdenscupen i langrenn avsluttes på Lillehammer

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) onsdag.

Verdenscupfinalen skulle etter planen gått i Beijing, men rennene i den kinesiske hovedstaden måtte avlyses som følge av viruspandemien.

Lillehammer skulle på sin side hatt verdenscuprenn før jul, men også de ble utsatt. Årsaken var at norske myndigheter ikke åpnet for unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene.

Nå blir det i stedet renn i mjøsbyen fra 19. til 21. mars. Helgen før skal det konkurreres i Holmenkollen. Dermed begrenses reisebelastningen kraftig for langrennsløperne på tampen av sesongen.

Kan trekkes tilbake

Det har rådet usikkerhet om regjeringen ville åpne for karanteneunntak for verdenscuprennene som skal arrangeres på norsk jord senere i vinter. I forrige uke ga imidlertid kulturminister Abid Raja (V) grønt lys for konkurransene.

Fra regjeringshold er det samtidig understreket at unntaket som nå foreligger kan bli trukket tilbake på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa også nylig at smitteutbruddet i Nordre Follo gjør det naturlig med en ny vurdering av regjeringens åpning for verdenscuprenn i Norge. Helsedirektoratets anbefaling var at det ikke skulle gis klarsignal for rennene.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har også uttrykt stor skepsis til beslutningen. Han kalte det «galskap» å åpne for verdenscup i Holmenkollen og sa han vil vurdere å stanse arrangementet.

Kjempet med Tjumen

Dermed knytter det seg fortsatt noe usikkerhet rundt gjennomføringen av arrangementene. Alt tyder på at rennene vil bli avholdt uten publikum til stede.

Russiske Tjumen hadde også søkt om å få overta verdenscupavslutningen i langrenn. Lillehammer trakk imidlertid det lengste strået.

FIS opplyser at rennprogrammet for avslutningshelgen vil bli offentliggjort så fort det er klart.

