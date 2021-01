Lørdag innførte regjeringen nye tiltak i Oslo-området som følge av utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset i Nordre Follo.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet, sa helseminister Bent Høie (H) da han presenterte tiltakene fredag morgen.

Se oversikt over tiltakene nederst i saken.

Onsdag opplyser beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune til TV 2 at data fra helgen viser at tiltakene som ble innført har hatt stor effekt.

Mindre bevegelse

Beredskapsetaten ser en stor reduksjon i mobilitet mellom bydelene. Det betyr at innbyggerne beveger seg mindre mellom de forskjellige bydelene.

– Dette indikerer at folk holder seg hjemme eller i nærområdene sine, sier Brunborg.

Ved hjelp av data fra mobilnettet, kan man se hvor mennesker er og hvordan grupper med mennesker forflytter seg innenfor forskjellige tidsperioder og geografiske områder.

Lørdag 23. januar, samme dag som regjeringen presenterte tiltakene, var mobiliteten mellom bydelene redusert med 50 prosent i forhold til lørdagen før, og 77 prosent i forhold til «normalperioden» 25. januar 2020.

– Vi hadde allerede et lavt mobilitetsnivå i Oslo sammenliknet med normalperioden (30 prosent under) før de siste tiltakene ble iverksatt, og ser likevel en stor nedgang i mobilitet i dagene etter lørdagens tiltak ble annonsert, sier beredskapssjefen.

Strenge tiltak

Det ble lørdag innført tiltak i ti kommuner: Nordre Follo, Oslo, Nesodden, Vestby, Ås, Indre-Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler.

Tiltakene er de strengeste siden 12. mars.

– På noen områder går vi enda lenger enn i mars, sa helseministeren lørdag.

– Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sa statsråden lørdag.

I tillegg innførte regjeringen tiltak i ytterligere 15 «randsonekommuner» søndag.

De 15 «randsonekommunene» som søndag fikk innført nye tiltak er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet og Horten.