Kiwi-roser danker ut rosene fra kjente blomsterbutikker

På søndag er det både valentinsdag og morsdag. For mange er roser det ultimate symbolet for kjærlighet, og kanskje planlegger du en bukett til din kjære.

På nett kan du bestille blomster levert på døren fra de store blomsterforhandlerne, men er blomstene like fine som på bildet? Og hva kan man egentlig forvente når man bestiller blomster på nett?

Se forskjellene på de ulike bukettene i videoen øverst i saken.

Rosegaranti

Både Euroflorist og Mester Grønn skilter med fem dagers garanti på blomstene, men også hos Interflora kan du reklamere om du ikke er fornøyd.

– Jeg syns man skal kunne forvente at de står noen dager eller en liten uke. Og at de er pakket inn godt, slik at de ikke er skadet når de kommer fram, sier Kine Grønning Kraft.

Hun er lærer på blomsterdekorlinja på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Sammen med kollega Erik Køpke har hun vurdert rosene i testen.

– Man bør kunne forvente å få god kvalitet og blomstene levert i tide til den man ønsker å sende dem til, sier Køpke.

Se hele TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Slik er testen gjennomført

Rosene bestiller vi fra nettsidene til Interflora, Euroflorist og Mester Grønn. Prisen strekker seg fra 225 til 369 kroner, pluss kostnader for levering. I tillegg har vi med en billigbukett fra Kiwi til 89 kroner.

Testen er en stikkprøve. Vi velger den minste buketten hos alle. Euroflorist og Interflora skilter med 15 roser i sine buketter, mens hos Euroflorist er dette uspesifisert. Buketten fra Kiwi består av ti roser. Alle blomstene leveres med bud torsdag morgen, med unntak av Kiwi som kjøpes i butikk.

Rosene er så tatt med til Køpke og Kraft, som skal vurdere dem. De får ikke vite hvilke kjeder som er med i testen eller pris på blomstene. Alle blomstene leveres med blomsternæring som tas i vannet.

I tillegg til utseende ved ankomst, vurderes det hvordan blomstene ser ut etter fem dager. Blomstene plasseres i romtemperatur, og på den femte dagen gjør de to blomsterekspertene en vurdering av hvem som har holdt seg best.

Resultatene

Euroflorist

Rosene fra Euroflorist samme dagen de kom. Foto: Glenn Aaseby Rosene fra Euroflorist etter fem dager Foto: Glenn Aaseby

Terningkast 5

Pris: 369 kr

Frakt: 129 kr

Vurdering: På nettsidene er det bilde av en bukett, men antall roser er uspesifisert. Vi mottar ni roser, som er litt større enn de andre rosene i testen. Rosene er ifølge Køpke og Kraft tydelig kvalitetsroser, og er gode og faste i hodet ved ankomst, noe som tyder på at de er ferske. Etter fem dager er det disse rosene som har holdt seg best. Der de andre bukettene knitrer når man løfter dem, fordi de har blitt tørre, er buketten fra Euroflorist fortsatt frisk og fin. Det et par visne kronblader, som man kan plukke av, men blomstene er ellers fine og ser ut til å holde en stund til.

– Det er en bedre type rose, som sikkert koster mer, men da ser man resultatet, sier Kraft.

Kiwi

Rosene fra Kiwi samme dag de ble kjøpt. Foto: Glenn Aaseby Rosene fra Kiwi etter fem dager. Foto: Glenn Aaseby

Terningkast 3

Pris: 89 kr

Vurdering: Buketten er ikke bundet opp, som de andre bukettene i testen. Nyskudd og torner er heller ikke fjernet. Rosene er også litt for myke i hodet, noe som kan skyldes at de ikke har fått nok vann før de ble satt i vase. Det er også et tørt blad i buketten. Etter fem dager er det mye visne kronblader og tørre, grønne blader. De fleste blomstene er svært myke i hodet, men noen ser ut til å holde seg.

Interflora

Rosene fra Interflora dagen de ble levert. Foto: Glenn Aaseby Rosene fra Interflora etter fem dager. Foto: Glenn Aaseby

Terningkast 3

Pris: 299 kr

Frakt: 150 kr

Vurdering: Rosene fra Interflora får samme karakter som rosene fra Kiwi, til tross for at de koster tre ganger mer. De er litt fastere i hodene enn hos Kiwi ved ankomst, men det er skader på stilkene. Skadene har mest sannsynlig kommet når tornene har blitt kuttet bort. Slike skader kan føre til økt bakterievekst i vannet, som igjen forkorter levetiden til rosene. Etter fem dager er vannet ganske grumsete, det er flere tørre blader og roser som henger med hodet. Noen av rosene har klart seg.

Mester Grønn

Rosene fra Mester Grønn den dagen de ankom. Foto: Glenn Aaseby Rosene fra Mester Grønn etter fem dager. Foto: Glenn Aaseby

Terningkast 2

Pris: 225 kr

Frakt: 130 kr

Vurdering: Testens taper. Buketten har et par råtne kronblader når den ankommer. De virker også litt slappe i hodet, noe Kraft mener kan tyde på at de ikke er helt ferske. Etter fem dager er det Mester Grønn sine roser som har tapt seg mest. Flere roser har mistet kronblader og er råtne. Mye av det grønne bladverket er svært tørt.

– Hvis jeg hadde bestilt denne, så ville jeg tatt et bilde og reklamert på dem, sier Kraft.

Dette svarer Interflora og Mester Grønn

Daglig leder i Interflora, Kjetil Løken, skriver til TV 2 hjelper deg at buketten ikke holder den kvaliteten den skal:

«Roser kan være et sensitivt produkt på denne tiden av året på grunn av ustabile værforhold i landene der rosene dyrkes. Derfor kan det forekomme at enkelte av rosene er mindre holdbare. Våre kvalitetsstandarder tilsier 7 dagers holdbarhet. Dermed er denne buketten gjenstand for en reklamasjon».

Administrerende direktør hos Mester Grønn, Erling J. Ølstad, syns rosene fra dem er et trist syn. Han mener imidlertid at rosene var ferske, men at de har blitt infisert av en sopp.

– Den soppen angriper rosen når det kommer fuktighet til og på et eller annet sted i verdikjeden her har det kommet fukt inn i rosen. Da skjer det som vi ser her, sier han.

Han mener imidlertid at dette ikke er noe som vanligvis skjer og at roser fra Mester Grønn skal holde lenger enn fem dager. Han oppfordrer kunder til å klage om de ikke gjør det.

– Da er det bare å ta et bilde, gå til nærmeste Mester Grønn-butikk og du får nye med en gang. Det er ikke noe å krangle om en gang, sier Ølstad.