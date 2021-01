Forteller om sabotasjeforsøk på gården – har én mistenkt

Denne uken har det oppstått et drama som TV-seerne ikke får ordentlig innblikk i.

– Det som skjedde er at vi har en liten mutter vi er helt avhengig av for å separere melk. I dette ukesoppdraget skal vi lage konfekt og masse karameller, og da trenger vi fløte. Akurat denne uka forsvinner mutteren til separatoren i oppvasken, sier storbonde Gjengedal til God kveld Norge, og fortsetter:

– Vi leter og leter og bryter opp hele dekket under vannpumpa. Vi holder på, og jeg graver i en stor sandhaug med teskje. Vi klarer ikke å finne den, så vi spør produksjonen om de kan hoste opp en ny en, og det gjorde de etter et døgn.

STORBONDE: Gjengedal har vært storbonde to av tre uker. Foto: Alex Iversen/TV 2

Uforklarig

Etter at de fikk en ny mutter, skjedde det noe som Gjengedal ikke klarer å forklare.

- Da er det plutselig to muttere der når Signy og jeg ser i vaskebaljen. Noen har vært og sluppet den mutteren oppi der. Ingen har tatt på seg ansvaret.

Systrendingen sier hun i utgangspunktet bare hadde en mistenkt.

- Lenge gikk jeg rundt og trodde det var Sølje. Jeg visste det ikke, og kunne ikke gå rundt og beskylde noen. Men jeg tenkte: «Hvem var det som satt med vaskefatet?»

Hun forklarer at det kun var tre personer, hun selv, Signy Fardal (59) og Sølje Bergman (45).

– Jeg er hundre prosent sikker på at det ikke er meg. Signy hadde ikke peiling på å sette sammen en separator, så hun hadde aldri visst hva den mutteren kunne brukes til. Det var bare Sølje som var i nærheten, og det er bare hun jeg ikke kunne gjøre rede for.

USKYLDIG: Bergman sier hun aldri kunne funnet på å sabotere. Foto: Alex Iversen/TV 2

Mistanken mot Sølje har gradvis forsvunnet, fordi Gjengedal sier skuespilleren er så utrolig snill og at hun ikke helt forstår motivasjonen bak det. 49-åringen vil uansett ikke bære noe nag dersom «tyven» avslører seg.

- Jeg ler meg i hjel om jeg finner ut at det var Sølje. Dette er ting som betyr noe der inne på gården, men det betyr jo ingenting her ute. Jeg tenker bare det er kjempemorsomt. Hvis personen som stjal mutteren står frem på noe vis, så ler jeg meg i hjel uansett hvem det er.

Storbonden forteller at en annen teori hun hadde, var at et spøkelse hadde stjålet mutteren. Hør mer om dette i God kveld Norge-videoen øverst med Marte Bratberg og Niklas Baarli.

Ble trist

Sølje Bergman reagerer på at venninnen trodde hun hadde stjålet mutteren.

– Jeg skjønner resonnementet til Eli Kari fordi det bare var oss tre i nærheten da mutteren dukket opp. Ingen skjønner hvordan den mutteren forsvant. Jeg blir uansett lei meg, sier hun, og fortsetter:

– Jeg skjønner at det logisk sett kunne vært meg, av grunnene jeg nettopp sa, men jeg forstår likevel ikke at jeg ble mistenkt. Jeg har jobbet kjempehardt for henne, og jeg vil jobbe hardt uansett hvem som er storbonde. Jeg holdt meg unna allianser, spill og uærligheter.

Bergman sier hun aldri kunne vært den type konkurrent som vant ved å ødelegge for andre, og har sagt at frem til en potensiell finaleuke så burde alle spille på lag.

– Hvis man kommer til finalen, så er det alle mot alle. Men jeg liker uansett ikke skitne triks. Jeg ville aldri deltatt i en sabotasje, det har jeg ikke noe til overs for. Jeg skjønner det er bra TV, men jeg var ikke ute etter å skape noe som helst drama. Jeg var veldig stolt over at vi jentene holdt oss unna drama, sier Bergman, og humrer over at det er guttene som har skapt så å si alle intriger i årets sesong hittil.

Hun mener for øvrig at det største mysteriet er når mutteren forsvant. Hun tror den kan ha forsvunnet før tvekampen mellom Terje Sporsem (44) og Espen Thoresen (62), fordi det er vanlig å øve på melkeseparatoren før tvekamp i tifelle motstanderen velger kunnskap som gren. Hun utelukker ikke at mutteren simpelthen kan ha forsvunnet i vask eller transport.

Bergman understreker at hun og Gjengedal har holdt kontakten etter Farmen kjendis, og at de er gode venner.