Dette kan Chelsea-fansen forvente av sin nye manager

Thomas Tuchel (47) ble denne uken presentert som ny Chelsea-manager. 47-åringen tok over etter Frank Lampard på en kontrakt som strekker seg til sommeren 2022, som kan forlenges ytterligere ett år.

Jobben i Chelsea blir tyskerens fjerde managerjobb. Hans forrige klubb var i Paris St. Germain, hvor han ble sparket mot slutten av 2020. Tidligere har han også vært i Mainz og Borussia Dortmund.

– Han er jo en veldig energisk og karismatisk fyr som synes godt på sidelinjen. Tuchel er en direkte type som ikke går rundt grøten. En skikkelig fotballnerd, beskriver TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller om tyskeren.

La opp som 25-åring

Selv om manager-CV hans er imponerende, hadde Tuchel en relativt anonym spillerkarriere.

Thomas Tuchel spilte i sin lokale klubb Krumbach samt Augsburg som ungdomsspiller. Der fikk han aldri debutere for førstelaget, og gikk til Stuttgarter Kickers i 2. Bundesliga. Etter hvert gikk turen videre til SSV Ulm, men Tuchel måtte legge opp som 25-åring på grunn av en kneskade.

Den første trenerjobben hans var i gamleklubben Augsburg, men denne gangen for andrelaget. Deretter var han trener for Mainz U19-lag, før han i 2009 ble manager for A-laget. Da tok han over for Jørn Andersen.

Før der igjen var Jürgen Klopp manager i Mainz. Den nåværende Liverpool-treneren ble erstattet av Tuchel i Dortmund også i 2015. Managerne har blitt sammenlignet, og likhetene er flere.

– Hvis Klopp er folkets mann, er Tuchel en nerd. Jeg tror nok Klopp er litt enklere å jobbe både over og under. I spillestilen skal det uansett gå fort med begge, og skal være underholdende å se på, vurderer Premier League-eksperten de to tyskerne.

Tuchel satt i sjefsstolen på Signal Iduna Park i to sesonger, mellom 2015 og 2017. Året etter tok han over jobben som PSG-manager. Der ble det totalt seks trofeer, hvor PSG blant annet vant ligaen begge årene. I tillegg ledet Tuchel franskmennene til sin første Champions League-finale, som de tapte for Bayern München i fjor sommer.

– Alt av tilliten røk da

Talsperson i Dortmunds norske supporterklubb Marcus Jenssen Olsen husker Tuchel som en god, men kontroversiell trener.

– Han er en sta og bestemt type, som har kommet på kant med mange sentrale personer. Chelsea-fansen må nok forberede seg på interne konflikter, tror Dortmund-supporteren.

I 2017 ble Dortmunds buss utsatt for et bombeangrep. Olsen mener det ble dårlig løst av Tuchel.

– Flere spillere var ikke klare til å spille, men han mente de burde gå ut på banen allerede dagen etter. Han kalte til og med spillerne pyser. Bussbombingen var et vendepunkt, og alt av tilliten han hadde røk da. Det forteller mye om verdiene hans som menneske, mener Olsen.

Fotomodell og bartender

Det finnes likevel litt mer lystige historier om 47-åringen. Utenom managerjobbene har Tuchel blant annet tatt på seg modelljobber. I 2017 stilte han opp for det tyske magasinet Die Zeit på en photoshoot i New York.

I sine yngre dager jobbet han som bartender og har også utdanning innen "Business administration".

– Mitt inntrykk er at han ikke er en fyr som liker å sitte stille. Kanskje han skulle ønske at han hadde to eller tre liv? Det virker som han har utforsket litt andre ting av livet, sier Stamsø-Møller.

Det gjenstår å se om Thomas Tuchel klarer å snu skuta på rett kjøl etter en svak periode resultatmessig i Chelsea. TV 2s fotballekspert har uansett en spådom på hvordan arbeidsforholdet vil ende.

– Han kommer til å få sparken før eller siden. Det skal jo ikke så mye til i Chelsea. Han er nok klar over det, men man kan ikke droppe store og fine jobber av den grunn, tror Stamsø-Møller.